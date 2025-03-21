Tuyển Nhân viên kinh doanh Nha Khoa Paris làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Nhân viên kinh doanh

Nha Khoa Paris
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Nha Khoa Paris

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Nha Khoa Paris

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 93

- 95 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tư vấn dịch vụ qua các kênh: Call, Facebook, livechat, zalo... về các dịch vụ thẩm mỹ, nha khoa thuộc hệ thống Tập đoàn.
- Khai thác & tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng dịch vụ;Data được cung cấp sẵn, tỷ lệ khách có nhu cầu làm dịch vụ cao.
- Giải quyết thắc mắc và khiếu nại của khách hàng; Chăm sóc khách hàng đã sử dụng dịch vụ.
- Thời gian làm việc: Có thể làm việc theo ca.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/ Nữ/LGBT (Từ 20-35 tuổi); Nhẹ nhàng, Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.
- Ứng viên tốt nghiệp từ THPT trở lên; Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo về quy trình nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn.
- Sử dụng thành thạo vi tính; Có khả năng học hỏi và nắm bắt công việc nhanh.
- Ưu tiên có thể làm việc theo ca.

Tại Nha Khoa Paris Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 12 - 15 triệu (Bao gồm lương cơ bản+ lương chỉ tiêu) + Phụ cấp cơm trưa 40k/ ngày.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: Ngày nghỉ lễ tết, nghỉ phép, du lịch, nghỉ mát...
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Được xét điều chỉnh thu nhập hàng năm hấp dẫn
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nha Khoa Paris

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Nha Khoa Paris

Nha Khoa Paris

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 212 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

