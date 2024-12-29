Tuyển Nhân viên kinh doanh BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Châu Văn Liêm, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Khai thác nguồn khách hàng tiềm năng sử dụng dịch vụ y tế theo từng chuyên khoa được phân công theo khả năng và kinh nghiệm;

- Tư vấn và cung cấp thông tin dịch vụ của Bệnh viện tới khách hàng (online và offline);

- Tham gia đề xuất các chương trình ưu đãi, quà tặng, chính sách... nhằm duy trì và thúc đẩy lượng khách hàng sử dụng dịch vụ;

- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu độ tuổi: 22 – 35;

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học. Giao tiếp tốt (không nói ngọng, không nói giọng địa phương), khả năng xử lý tình huống linh hoạt;

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, có trách nhiệm cao và chủ động trong công việc;

- Nhạy bén tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng;

- Có kinh nghiệm về sales hoặc telesales;

- Thành thạo tin học văn phòng;

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

- Được nghỉ phép, nghỉ tuần và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi chung của Bệnh viện: miễn phí ăn ca; nghỉ mát; ưu đãi khi thăm khám, điều trị cho bản thân và người nhà tại tất cả các cơ sở thuộc hệ thống y tế Hồng Ngọc, chính sách quan tâm tới con em CBNV, ưu đãi các dịch vụ café, nhà hàng tại viện...;

- Không gian làm việc hiện đại trong Bệnh viện khách sạn 5 sao;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp về lĩnh vực y tế cùng với các chuyên gia trong nước và quốc tế;

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

- Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc;

- Được thưởng lương tháng 13 theo quy định của Bệnh viện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

