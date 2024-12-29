Tuyển Nhân viên kinh doanh BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Ngày đăng tuyển: 29/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 Châu Văn Liêm, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Khai thác nguồn khách hàng tiềm năng sử dụng dịch vụ y tế theo từng chuyên khoa được phân công theo khả năng và kinh nghiệm;
- Tư vấn và cung cấp thông tin dịch vụ của Bệnh viện tới khách hàng (online và offline);
- Tham gia đề xuất các chương trình ưu đãi, quà tặng, chính sách... nhằm duy trì và thúc đẩy lượng khách hàng sử dụng dịch vụ;
- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu độ tuổi: 22 – 35;
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học. Giao tiếp tốt (không nói ngọng, không nói giọng địa phương), khả năng xử lý tình huống linh hoạt;
- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, có trách nhiệm cao và chủ động trong công việc;
- Nhạy bén tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng;
- Có kinh nghiệm về sales hoặc telesales;
- Thành thạo tin học văn phòng;

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
-
- Được nghỉ phép, nghỉ tuần và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi chung của Bệnh viện: miễn phí ăn ca; nghỉ mát; ưu đãi khi thăm khám, điều trị cho bản thân và người nhà tại tất cả các cơ sở thuộc hệ thống y tế Hồng Ngọc, chính sách quan tâm tới con em CBNV, ưu đãi các dịch vụ café, nhà hàng tại viện...;
- Không gian làm việc hiện đại trong Bệnh viện khách sạn 5 sao;
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp về lĩnh vực y tế cùng với các chuyên gia trong nước và quốc tế;
- Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;
- Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc;
- Được thưởng lương tháng 13 theo quy định của Bệnh viện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Đường Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

