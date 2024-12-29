Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức
- Hà Nội: 4 triệu/tháng + thưởng doanh thu. Thu nhập 4,5
- 5tr/tháng Đóng BHYT, BHXH sau 06 tháng làm việc chính thức Tăng lương định kỳ 06 tháng/ lần Thưởng lương tháng 13
- tết Âm lịch, tết Dương lịch, sinh nhật, các khoản thưởng khác Nghỉ phép 12 ngày/năm, cộng thêm ngày nghỉ theo thâm niên làm việc Nghỉ mát hàng năm theo kế hoạch của DN, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Bán hàng, tiếp thị sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng hoặc tại điểm bán hàng được phân công
Đăng tải và quản lý sản phẩm, cài đặt CTKM trên sàn TMĐT
Thúc đẩy doanh số bán hàng theo mục tiêu của cửa hàng
Trả lời tin nhắn KH, tư vấn, CSKH và giải quyết khiếu nại đơn hàng (nếu có) trên các kênh bán hàng online
Theo dõi hành trình vận đơn và làm việc với các đơn vị vận chuyển để quản lý tiến trình giao nhận hàng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng tại vị trí tương tự, tốc độ xử lý công việc nhanh, linh hoạt
Sử dụng thành thạo điện thoại thông minh, có laptop cá nhân phục vụ công việc
Trung thực, năng động, sáng tạo, cầu tiến.
Tại Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 7 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
