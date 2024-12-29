Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 4 triệu/tháng + thưởng doanh thu. Thu nhập 4,5 - 5tr/tháng Đóng BHYT, BHXH sau 06 tháng làm việc chính thức Tăng lương định kỳ 06 tháng/ lần Thưởng lương tháng 13 - tết Âm lịch, tết Dương lịch, sinh nhật, các khoản thưởng khác Nghỉ phép 12 ngày/năm, cộng thêm ngày nghỉ theo thâm niên làm việc Nghỉ mát hàng năm theo kế hoạch của DN, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Bán hàng, tiếp thị sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng hoặc tại điểm bán hàng được phân công

Đăng tải và quản lý sản phẩm, cài đặt CTKM trên sàn TMĐT

Thúc đẩy doanh số bán hàng theo mục tiêu của cửa hàng

Trả lời tin nhắn KH, tư vấn, CSKH và giải quyết khiếu nại đơn hàng (nếu có) trên các kênh bán hàng online

Theo dõi hành trình vận đơn và làm việc với các đơn vị vận chuyển để quản lý tiến trình giao nhận hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ 2007-1995

Có kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng tại vị trí tương tự, tốc độ xử lý công việc nhanh, linh hoạt

Sử dụng thành thạo điện thoại thông minh, có laptop cá nhân phục vụ công việc

Trung thực, năng động, sáng tạo, cầu tiến.

Tại Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 10 triệu VND

Lương cứng: 6 - 7 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức

