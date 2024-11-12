Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 44 đường 1, F361 an dương, phường yên phụ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh nội thất Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

1. Tìm kiếm khách hàng và tư vấn bán hàng

1.

Tìm kiếm khách hàng và tư vấn bán hàng

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên nền tảng data công ty cung cấp, và nguồn data tự tìm kiếm

- Tư vấn cho khách hàng các sản phẩm công ty kinh doanh dựa trên sản phẩm tại Showroom công ty và các tài liệu bán hàng của hãng. Các dòng sản phẩm của công ty gồm: Thảm và Vniyl cho văn phòng, khách sạn của hãng Miliken,Bàn ghế khu giải trí, khách sạn nhà hàng của hãng The Senator (Anh), hãng Sedus (Đức),Đồ gỗ văn phòng sản xuất trong nước hãng Tanflex Smart Office

- Thuyết phục khách hàng mua, sử dụng sản phẩm của công ty

2. Lập báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng. Hỗ trợ thu hồi công nợ, thanh lý hợp đồng

- Khảo sát hiện trạng công trình, cung cấp tài liệu cho thiết kế, phối hợp triển khai bản vẽ trải thảm, layout bố trí đồ nội thất theo yêu cầu của khách hàng

- Sử dụng tài liệu báo giá quy chuẩn của công ty, kết hợp với bản vẽ, yêu cầu của khách hàng lập báo giá trình quản lý duyệt, gửi khách hàng

- Đàm phán, thương thảo hợp đồng với khách hàng trong quyền hạn của mình và theo quy định mẫu báo giá, hợp đồng quy định của công ty. Những nội dung vượt quyền hạn, quy định trình quản lý phê duyệt.

- Sử dụng tài liệu mẫu của công ty lập tiến độ thực hiện đẩy lên Base. Soạn thảo hợp đồng mua bán, đề nghị đặt cọc (thanh toán lần 1) trình ký và gửi khách hàng.

- Phối hợp với xuất nhập khẩu lấy thông báo giao hàng làm hồ sơ thanh toán lần 2 gửi khách hàng.

- Phối hợp với kế toán làm hồ sơ quyết toán, thanh lý hợp đồng, thu hồi công nợ

3.Thực hiện hợp đồng thi công và lắp đặt

- Làm check list hàng bán theo mẫu của từng dòng sản phẩm, gửi xuất nhập khẩu hoàn thiện check list trình ký.

- Lập danh sách công nhân và đăng ký vào làm việc với khách hàng

- Giao nhận, kiểm tra chất lượng hàng hóa được giao tới đảm bảo đúng yêu cầu theo các hồ sơ đã ký

4.Chăm sóc khách hàng

- Trước bảo hành Xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, để duy trì khách hàng thân thiết.

- Sau bảo hành Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng...

5.Phát triển thị trường

- Phát triển khách hàng mới cho các dòng sản phẩm của công ty bằng cách tìm kiếm, duy trì, phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng bằng cách kết nối với các kiến trúc sư, công ty thiết kế, chủ đầu tư, khách sạn...

- Tham gia xây dựng chính sách hợp tác để các công ty tư việc thiết kế, các kiến trúc sư đưa các dòng sản phẩm của công ty vào công trình của họ

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại, Xây dựng, Kiến trúc, Ngoại Thương, Ngoại ngữ , Thiết kế nội thất, Mỹ thuật, hoặc các ngành khác nhưng đã có kinh nghiệm về kinh doanh nội thất, thiết bị nhà, thiết bị điện, nước, vệ sinh, vật liệu xây dựng...

- Hiểu biết, thông tin tốt về các khu đô thị, các khu vực dân cư cao cấp tại phía Bắc VN. Am hiểu về kiến trúc và nội thất là lợi thế

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm sale, ưu tiên các ứng cử làm việc tại lĩnh vực xây dựng, vật liệu, nội thất, các môi trường tiếp thị sản phẩm công nghiệp, tiêu dùng

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày thuyết trình trước đám đông.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, đàm phán

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thử việc: 9.500.000-10.000.000VNĐ chưa bao gồm doanh số cá nhân

- Mức lương chỉnh thức: 11.236.000-12.625.000VNĐ chưa bao gồm doanh số cá nhân

- Tham gia bảo hiểm, các phúc lợi xã hội theo chính sách công ty khi ký hợp đồng chính thức

- Lương tháng 13, thưởng năm theo Tết âm lịch và các dịp lễ tết trong năm

- Tham gia team building, du lịch, nghỉ phép hàng năm theo chế độ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin