Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CATY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Gò Vấp, Quận 12...., Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Chăm sóc khách hàng hiện tại, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng, nắm bắt nhu cầu và phản hồi thị trường.

Thực hiện các kế hoạch bán hàng theo chỉ tiêu được giao, thúc đẩy doanh số bán hàng trong khu vực quản lý.

Theo dõi đơn hàng, hỗ trợ khách hàng về quá trình giao hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh trước và sau bán hàng.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho quản lý.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, ưu tiên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, và xây dựng mối quan hệ tốt.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu áp lực cao trong công việc.

Am hiểu về thị trường và các kênh phân phối FMCG là lợi thế.

Thành thạo vi tính văn phòng là một lợi thế (Word, Excel, PowerPoint).

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc: 8h - 17h từ T2 - T7

Tại CÔNG TY TNHH CATY FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12 triệu trở lên + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số

Thưởng hiệu quả công việc và các chế độ thưởng lễ tết khác.

Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến và phát triển lên các vị trí SUP/ ASM trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CATY FOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin