Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH NÈ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 17 Triệu

Mức lương Đến 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: bạn có thể tham gia vào đội ngũ Talent của công ty, được đi du lịch trong và ngoài nước liên tục với chi phí 0đ ✓ Nếu được nhận là nhân viên chính thức của công ty bạn sẽ được bao ăn ở trọn đời ✓ Trong quá trình làm việc, nếu bạn lập gia đình công ty sẽ tài trợ 100% chi phí Media cưới hỏi, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 17 Triệu

- Đăng bài trên các kênh mạng xã hội hỗ trợ quảng bá và tìm kiếm khách hàng.

- Tư vấn các sản phẩm du lịch như khách sạn, du thuyền, combo du lịch... theo nhu cầu khách hàng

- Khai thác tìm kiếm khách hàng mới, đảm bảo tiếp cận tối đa nguồn khách hàng tiềm năng.

- Thực hiện tư vấn những dịch vụ du lịch phù hợp đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng; đảm bảo đàm phán thành công.

- Phối hợp/Hỗ trợ các phòng/ban/nhóm ... để công việc diễn ra đúng kế hoạch và chủ trương

- Tư vấn các dịch vụ, hỗ trợ giải đáp và giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời.

- Tiếp nhận thông tin, nhu cầu của khách hàng.

- Thực hiện và chịu trách nhiệm về doanh số cá nhân được phân công.

- Khảo sát Công ty đối thủ để đưa ra các chương trình phù hợp nhằm thu hút khách hàng.

- Định kỳ báo cáo công việc, đưa ra đề xuất sáng kiến, biện pháp nhằm khai thác tối đa nguồn khách hàng.

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

- Sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh khác theo tính chất công việc khi được yêu cầu

Với Mức Lương Đến 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

✓ Nam/Nữ đang học hoặc đã tốt nghiệp các ngành du lịch, quản trị khách sạn - nhà hàng, quản trị kinh doanh

✓ Có mối quan hệ tốt là lợi thế, khéo léo trong giao tiếp, năng động nhiệt tình

✓ Sử dụng thành thạo MXH

✓ Chăm chỉ, cầu tiến trong công việc

✓ Đam mê du lịch

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH NÈ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 17 triệu VND

Lương cứng: Đến 4 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH NÈ

