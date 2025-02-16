Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: lương cứng (khởi điểm 6 triệu – 8 triệu tùy năng lực) + lương doanh thu theo KPI + thưởng (lương trung bình từ 10 triệu, tùy năng lực)
- Được training bài bản, theo lộ trình chuẩn chỉnh. Được leader hỗ trợ và tham vấn thêm về định hướng nghề nghiệp.
- Môi trường làm việc siêu năng động, cởi mở. Đặc biệt, đồng đội siêu đoàn kết và hỗ trợ nhau 200%
- Được làm online tại nhà vào thứ 4 hằng tuần sau khi được review. Hỗ trợ cơm trưa hằng ngày theo quỹ công.
- YEP, liên hoan cuối quý, du lịch hằng nă, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, nhiệt huyết, có trách nhiệm, chủ động trong công việc, ham học hỏi
- Chịu được áp lực doanh số, áp lực từ yêu cầu của khách hàng
- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, hoặc sinh viên năm 4 cần thực tập.
- Kinh nghiệm: không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở lĩnh vực Telesales và Dịch vụ khách hàng.
- Yêu cầu khác:
+ Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh nhẹn,
+ Có thể làm được ca tối (từ 18h00 - 22h00), đảm bảo làm ít nhất 2 buổi tối/tuần.
+ Có laptop cá nhân hoặc công ty sẽ hỗ trợ thiết bị làm việc...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
