Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: lương cứng (khởi điểm 6 triệu – 8 triệu tùy năng lực) + lương doanh thu theo KPI + thưởng (lương trung bình từ 10 triệu, tùy năng lực) - Được training bài bản, theo lộ trình chuẩn chỉnh. Được leader hỗ trợ và tham vấn thêm về định hướng nghề nghiệp. - Môi trường làm việc siêu năng động, cởi mở. Đặc biệt, đồng đội siêu đoàn kết và hỗ trợ nhau 200% - Được làm online tại nhà vào thứ 4 hằng tuần sau khi được review. Hỗ trợ cơm trưa hằng ngày theo quỹ công. - YEP, liên hoan cuối quý, du lịch hằng nă, Quận 2

Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Nhanh nhẹn, nhiệt huyết, có trách nhiệm, chủ động trong công việc, ham học hỏi

- Chịu được áp lực doanh số, áp lực từ yêu cầu của khách hàng

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, hoặc sinh viên năm 4 cần thực tập.

- Kinh nghiệm: không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở lĩnh vực Telesales và Dịch vụ khách hàng.



- Yêu cầu khác:

+ Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh nhẹn,

+ Có thể làm được ca tối (từ 18h00 - 22h00), đảm bảo làm ít nhất 2 buổi tối/tuần.

+ Có laptop cá nhân hoặc công ty sẽ hỗ trợ thiết bị làm việc...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 6 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

