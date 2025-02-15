Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 230A Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

• Chăm sóc và quản lý KH hiện có của Cty, đảm bảo bán hàng-lên đơn hàng đều đặn.
• Tìm kiếm, chăm sóc, giới thiệu và phát triển mạng lưới khách hàng phân phối, bán sỉ, (Hóa mỹ phẩm, Bánh kẹo, Thực phẩm, Nguyên liệu pha chế...).
• Lập kế hoạch ngày-tuần-tháng và thực hiện bán hàng cho khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới để đảm bảo mục tiêu doanh số đã đề ra.
• Cập nhật tồn kho hằng ngày và thực hiện chào hàng, gửi báo giá hằng ngày.
• Chốt các đơn hàng trên hệ thống phần mềm.
• Theo dõi tiến độ đơn hàng di chuyển, ghi nhận và xử lý các phản hồi, thắc mắc từ khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan.
• Theo dõi việc thanh toán, thu hồi công nợ_nếu có.
• Tham gia đặt hàng bổ sung tồn và đặt các mã mới theo nhu cầu của Khách hàng; lên lịch hàng về.
Địa điểm làm việc: 230A Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (từ 07:30 đến 17:00)

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi nhận việc.
• Yêu cầu ứng viên có laptop cá nhân
• Chủ động, ham học hỏi, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 9tr đến 12tr + Hoa hồng (thu nhập từ 20 - 30 triệu)
Được đào tạo bài bản khi không có kinh nghiệm
Đóng BHXH, thưởng lễ,tết,lương tháng 13
Team building, year end party hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 230A Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

