Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
- Hồ Chí Minh:
- 230A Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
• Chăm sóc và quản lý KH hiện có của Cty, đảm bảo bán hàng-lên đơn hàng đều đặn.
• Tìm kiếm, chăm sóc, giới thiệu và phát triển mạng lưới khách hàng phân phối, bán sỉ, (Hóa mỹ phẩm, Bánh kẹo, Thực phẩm, Nguyên liệu pha chế...).
• Lập kế hoạch ngày-tuần-tháng và thực hiện bán hàng cho khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới để đảm bảo mục tiêu doanh số đã đề ra.
• Cập nhật tồn kho hằng ngày và thực hiện chào hàng, gửi báo giá hằng ngày.
• Chốt các đơn hàng trên hệ thống phần mềm.
• Theo dõi tiến độ đơn hàng di chuyển, ghi nhận và xử lý các phản hồi, thắc mắc từ khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan.
• Theo dõi việc thanh toán, thu hồi công nợ_nếu có.
• Tham gia đặt hàng bổ sung tồn và đặt các mã mới theo nhu cầu của Khách hàng; lên lịch hàng về.
Địa điểm làm việc: 230A Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (từ 07:30 đến 17:00)
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Yêu cầu ứng viên có laptop cá nhân
• Chủ động, ham học hỏi, trung thực
Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
9tr đến 12tr + Hoa hồng (thu nhập từ 20 - 30 triệu)
Được đào tạo bài bản khi không có kinh nghiệm
Đóng BHXH, thưởng lễ,tết,lương tháng 13
Team building, year end party hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
