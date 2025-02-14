Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV BLUE SEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cứng dao động từ 7.000.000 vnđ - 10.000.000 vnđ. Thưởng hoa hồng 2.500.000 vnđ - 25.000.000 vnđ. Thưởng quý. Thưởng lương tháng 13. Phụ cấp điện thoại. Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc. 12 ngày phép năm. Tham gia BHXH., Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Chăm sóc khách hàng cũ.

Liên hệ khách hàng mới.

Tư vấn sản phẩm nón bảo hiểm cho khách.

Làm BBG gửi khách, gửi mẫu, chốt Sales.

Làm báo cáo hàng ngày.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, trung thực.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Thuyết phục khách hàng tốt.

Giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TMDV BLUE SEA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 25 triệu VND

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV BLUE SEA

