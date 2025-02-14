Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV BLUE SEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TMDV BLUE SEA
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lương cứng dao động từ 7.000.000 vnđ
- 10.000.000 vnđ. Thưởng hoa hồng 2.500.000 vnđ
- 25.000.000 vnđ. Thưởng quý. Thưởng lương tháng 13. Phụ cấp điện thoại. Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc. 12 ngày phép năm. Tham gia BHXH., Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Chăm sóc khách hàng cũ.
Liên hệ khách hàng mới.
Tư vấn sản phẩm nón bảo hiểm cho khách.
Làm BBG gửi khách, gửi mẫu, chốt Sales.
Làm báo cáo hàng ngày.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, trung thực.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Thuyết phục khách hàng tốt.
Giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY TNHH TMDV BLUE SEA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 25 triệu VND
Lương cứng: 7 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV BLUE SEA
