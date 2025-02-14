Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: sinh nhật, thưởng lễ, thưởng tết, lương tháng 13, nghỉ phép,..., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận, chăm sóc và theo dõi khách hàng hiện có của Công ty
- Nắm được sản phẩm thiết bị và thị trường của Công ty và giới thiệu, tư vấn cho khách hàng;
- Tham gia tổ chức thuyết trình, hội nghị, hội thảo, chương trình đào tạo cho khách hàng;
- Theo dõi sát thông tin, quy trình và tham gia các gói thầu thiết bị tại các đơn vị được phân công;
- Đàm phán, thương thảo với khách hàng về thiết bị, giá cả và các điều khoản liên quan;
- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng và đồng thời là đầu mối liên hệ và chăm sóc khách hàng trong và sau quá trình thực hiện hợp đồng;
- Theo dõi công nợ và đôn đốc khách hàng trả nợ đúng thời hạn;
- Nghiên cứu các sản phẩm của công ty và các sản phẩm mới
- Hỗ trợ các thành viên trong nhóm và nhóm khác thực hiện công việc được giao
- Các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý.Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường CĐ và ĐH mọi chuyên ngành. Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến điện, điện tử, y sinh, thiết bị y tế là một lợi thế;
- Có định hướng công việc rõ ràng, đam mê, hiểu và kiên trì với lĩnh vực kinh doanh thiết bị và vật tư y tế theo quy trình, thủ tục mua bán của nhà nước;
- Có khả năng giao tiếp, đàm phán và duy trì, chăm sóc quan hệ khách hàng tốt;
- Cầu thị, ham học hỏi và có tinh thần làm việc nhóm, hợp tác với các đồng nghiệp;
- Có sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác.
- Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh cơ bản
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng
- Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có thể đi công tác.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp khá.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế
- Ưu tiên Có bằng lái xe B2 là lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Cotana CC5A Bán đảo Linh đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

