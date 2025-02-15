Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Y Tế Thành Trung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Y Tế Thành Trung
- Hồ Chí Minh:
- 35 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Phát triển khách hàng mới theo hệ thống DATA sẵn có.
- Theo dõi và quản lý các khách cũ phát triển doanh số.
- Tìm kiếm các khách hàng mới, khách hàng tiềm năng thông qua thông tin website, các hệ thống trang mạng
- Gửi các Chương trình chăm sóc khách hàng định kỳ theo ngày/tuần/tháng.
- Làm bảng báo giá và gửi cho khách hàng: Bệnh Viện, Công ty đối tác, Phòng Khám...
- Quảng bá các sản phẩm mới đến hệ thống khách hàng.
- Viếng thăm và phát triển khách hàng theo khu vực được phụ trách.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu được hướng dẫn và phân công.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên Tốt nghiệp loại giỏi Đại học /Cao đẳng các ngành.
- Ứng viên có 1-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương là lợi thế.
- Khuyến khích ứng viên biết các ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật.
- Thành thạo phần mềm máy tính văn phòng.
- Năng động, sáng tạo, không ngại áp lực, không bị ràng buộc thời gian cá nhân.
- Sẽ được đào tạo theo yêu cầu công việc.
- Ưu tiên ứng viên có khả năng đi địa bàn thăm khách hàng.
- Ứng viên biết chơi tối thiểu 1 môn thể thao, hướng ngoại và có khả năng thuyết trình.
Công ty chỉ phỏng vấn các hồ sơ ĐẠT yêu cầu!
Địa điểm: 35 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM
Thời gian:
Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 - 17h00)
Sáng Thứ 7 (8h00 – 12h00)
Tại Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Y Tế Thành Trung Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng thêm hoa hồng theo doanh số theo tháng.
- Thưởng tháng lương 13 và ++.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và chế độ phúc lợi của công ty.
- Được nghỉ phép 12 ngày/năm
- Được hưởng các khoản thưởng thêm theo hiệu quả công việc quý/năm.
- Xét duyệt tăng lương mỗi 6 tháng và hàng năm.
- Được tham gia các hoạt động của Công ty như Teambuilding, Du lịch (nếu có).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Y Tế Thành Trung
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
