Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/1/, 30/4 - 1/5, 2/9... Chế độ BHXH, BHYT theo như luật quy định, chế độ hiếu – hỉ,sinh nhật, ốm đau. Tham gia CLB, teambuilding, được đào tạo nghiệp vụ trong quá trình làm việc., Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

-Làm việc với các nhà máy sản xuất dược phẩm tại địa bàn Miền Nam

- Phụ trách giới thiệu, tư vấn và kinh doanh dược liệu của Công ty theo khu vực phụ trách.

- Theo dõi, giám sát đơn hàng để đảm bảo tiến độ giao hàng từ khi sản xuất đến khi giao tới nhà máy khách hàng.

- Gặp gỡ, CSKH để duy trì mối quan hệ và phát triển mạng lưới khách hàng.

- Các công việc khác theo hướng dẫn của Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi: từ 22-40 tuổi

- Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành dược. Am hiểu về dược liệu, cao dược liệu, các vị thuốc cổ truyền....

- Trung thực, có khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc, hòa đồng với đồng nghiệp.

- Ưu tiên ứng viên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

- Kỹ năng: phân tích, giải quyết vấn đề; đánh giá và đưa ra quyết định; kỹ năng giao tiếp

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

