Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Đánh bóng Kim loại Leka làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Lương cơ bản từ 8 triệu+ hoa hồng (tổng thu nhập từ 12 - 25 triệu/tháng) - Phụ cấp điện thoại 300k/tháng, chuyên cần 200k/tháng - Phụ cấp cơm trưa - Tăng lương định kỳ vào tháng 4 hàng năm - Thưởng Tết, nghỉ Lễ, quà mừng sinh nhật, teambuilding hàng năm - Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ., Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

- Tìm kiếm, tư vấn giải pháp, bán hàng cho KH có nhu cầu về thiết bị, vật tư xử lý bề mặt kim loại

- Phối hợp với các bộ phận để bán hàng, chăm sóc hậu mãi khách hàng

- Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, thu hồi công nợ.

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường và triển khai bán hàng theo route tuyến phụ trách.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam 25-40 tuổi, sức khỏe tốt, tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Có kinh nghiệm kinh doanh từ 01 năm trở lên

- Có tố chất và đam mê kinh doanh

- Chịu được áp lực trong công việc, làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Đánh bóng Kim loại Leka Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng: Trên 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Đánh bóng Kim loại Leka

