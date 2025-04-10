Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THE HOUSE làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 6 đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng nguồn khách hàng.

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm và dịch vụ của Công ty đến với khách hàng.

Tư vấn, đàm phán, thương lượng, chốt sale.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình ký hợp đồng, chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng.

Cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng.

Được đào tạo kỹ năng tìm kiếm khách hàng.

Tham gia các buổi huấn luyện sản phẩm, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong nhóm bán hàng.

Báo cáo tình hình kinh doanh cho Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Kỹ năng giao tiếp tốt

Luôn có tinh thần chủ động học hỏi, năng nổ hoạt bát

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THE HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ theo quy định nhà nước.

Công ty hỗ trợ cơm trưa, cơm tối, ký túc xá.

Thưởng các dịp lễ, tết....hấp dẫn.

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung.

Nhiều cơ hội phát triển, lộ trình rõ ràng, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THE HOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.