Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KAIZEN MATERIALS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 3/8 QL 13, P. Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An

Duy trì và phát triển thị phần dự án/đại lý (theo sự phân công của Trưởng nhóm)

Đảm bảo số lượng các dự án chào thành công theo chỉ tiêu được giao.

Đảm bảo doanh thu các dòng sản phẩm chiến lược & chào thành công các sản phẩm & giải pháp mới của công ty.

Hợp tác chặt chẽ với phòng kế toán, Admin , nắm bắt thông tin về đơn hàng, tiến độ giao hàng, công nợ để xử lý kịp thời khi có sự cố.

Chăm sóc và thăm viếng khách hàng đại lý/khách hàng dự án nhằm xây dựng, duy trì phát triển quan hệ với các đối tượng gây ảnh hưởng/trung gian/quyết định theo chi tiêu được giao.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng đại lý/khách hàng dự án, cập nhật thông tin chi tiết vào hệ thống dữ liệu quản lý khách hàng của công ty.

Tư vấn sản phẩm & các giải pháp kỹ thuật cho khách hàng.

Gửi cho bộ phận hỗ trợ kinh doanh các báo cáo kinh doanh đầy đủ, chi tiết và đúng hạn theo yêu cầu.

Lên đơn hàng và xử lý đơn hàng cho khách hàng.

Lập kế hoạch, triển khai thực hiện chăm sóc khách hàng dự án tuần, tháng, quý.

Hỗ trợ phòng kinh doanh/tiếp thị trong mọi hoạt động tiếp thị sản phẩm, giải pháp của công ty.

Theo dõi và cập nhật hàng tháng tình hình thị trường, các hoạt động của đối thủ cạnh tranh và đóng góp ý kiến trong việc điều chỉnh các chính sách bán hàng, tiếp thi cho phù hợp.

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học – Ưu tiên ngành thương mại, kỹ thuật

Có kiến thức về Marketing là một lợi thế

Tiếng Anh giao tiếp (là một lợi thế)

Nắm rõ kiến thức sản phẩm/giải pháp & các phần mềm phục vụ công việc soạn thảo văn bản

Kỹ năng thuyết trình

Có kinh nghiệm sale 01 năm, ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Được cung cấp laptop

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, BH 24H

Team building hàng năm

Lương tháng 13 và xét thưởng thêm theo năng lực và kết quả kinh doanh công ty

Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng và kiến thức hàng năm.

