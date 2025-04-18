Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KAIZEN MATERIALS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KAIZEN MATERIALS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KAIZEN MATERIALS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KAIZEN MATERIALS VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAIZEN MATERIALS VIỆT NAM

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 3/8 QL 13, P. Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Duy trì và phát triển thị phần dự án/đại lý (theo sự phân công của Trưởng nhóm)
Đảm bảo số lượng các dự án chào thành công theo chỉ tiêu được giao.
Đảm bảo doanh thu các dòng sản phẩm chiến lược & chào thành công các sản phẩm & giải pháp mới của công ty.
Hợp tác chặt chẽ với phòng kế toán, Admin , nắm bắt thông tin về đơn hàng, tiến độ giao hàng, công nợ để xử lý kịp thời khi có sự cố.
Chăm sóc và thăm viếng khách hàng đại lý/khách hàng dự án nhằm xây dựng, duy trì phát triển quan hệ với các đối tượng gây ảnh hưởng/trung gian/quyết định theo chi tiêu được giao.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng đại lý/khách hàng dự án, cập nhật thông tin chi tiết vào hệ thống dữ liệu quản lý khách hàng của công ty.
Tư vấn sản phẩm & các giải pháp kỹ thuật cho khách hàng.
Gửi cho bộ phận hỗ trợ kinh doanh các báo cáo kinh doanh đầy đủ, chi tiết và đúng hạn theo yêu cầu.
Lên đơn hàng và xử lý đơn hàng cho khách hàng.
Lập kế hoạch, triển khai thực hiện chăm sóc khách hàng dự án tuần, tháng, quý.
Hỗ trợ phòng kinh doanh/tiếp thị trong mọi hoạt động tiếp thị sản phẩm, giải pháp của công ty.
Theo dõi và cập nhật hàng tháng tình hình thị trường, các hoạt động của đối thủ cạnh tranh và đóng góp ý kiến trong việc điều chỉnh các chính sách bán hàng, tiếp thi cho phù hợp.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học – Ưu tiên ngành thương mại, kỹ thuật
Có kiến thức về Marketing là một lợi thế
Tiếng Anh giao tiếp (là một lợi thế)
Nắm rõ kiến thức sản phẩm/giải pháp & các phần mềm phục vụ công việc soạn thảo văn bản
Kỹ năng thuyết trình
Có kinh nghiệm sale 01 năm, ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAIZEN MATERIALS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp laptop
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, BH 24H
Team building hàng năm
Lương tháng 13 và xét thưởng thêm theo năng lực và kết quả kinh doanh công ty
Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng và kiến thức hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAIZEN MATERIALS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KAIZEN MATERIALS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KAIZEN MATERIALS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 408/10/1 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

