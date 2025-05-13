Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- Quận 1
- Quận Cầu Giấy, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Đại lý ủy quyền chính thức của công ty Nhật Bản chuyên kinh doanh thiết bị FA và các sản phẩm cơ điện tử công nghiệp,...
Nội dung công việc: Phụ trách chung các nghiệp vụ kinh doanh, cụ thể là:
Nội dung công việc:
- Đặt lịch hẹn
- Đi gặp khách hàng
- Đề xuất các phương án kinh doanh
- Lập báo giá
- Quản lý thời hạn giao hàng
- Quản lý thu hồi công nợ
- Quản lý thông tin khách hàng, v.v.
Thời gian làm việc: 8:00~17:00 (Thứ 2~Thứ 6)
Thời gian làm việc:
Ngày nghỉ: Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ, Tết
※Có thể sẽ làm vào ngày lễ 1 đến 2 lần/ năm khi có đơn hàng
Địa điểm làm việc:
- Chi nhánh Hồ Chí Minh: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Chi nhánh Hà Nội: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từ 23~35 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học trở lên
- Có kinh nghiệm kinh doanh hoặc sinh viên mới tốt nghiệp cũng có thể cân nhắc nếu thuộc các chuyên ngành điện, cơ khí, điện tử
- Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật giao tiếp
※Nếu Ứng viên tại Hà Nội bắt buộc yêu cầu tiếng Nhật giao tiếp
Ưu tiên:
- Kinh nghiệm kinh doanh tại các nhà máy sản xuất cơ khí, công ty thương mại Nhật Bản hoặc nước ngoài
- Du học sinh
- Kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài
Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương:
※Thương lượng theo kinh nghiệm và năng lực
Phúc lợi
Du lịch công ty 1 lần/ năm
Thưởng 1 lần/ năm (từ 1 tháng)
Bảo hiểm công ty
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Phụ cấp đi lại, cơm trưa, phí điện thoại, tiếng Nhật, thâm niên
Tăng lương 1 lần/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI