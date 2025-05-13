Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Đại lý ủy quyền chính thức của công ty Nhật Bản chuyên kinh doanh thiết bị FA và các sản phẩm cơ điện tử công nghiệp,...

Nội dung công việc: Phụ trách chung các nghiệp vụ kinh doanh, cụ thể là:

- Đặt lịch hẹn

- Đi gặp khách hàng

- Đề xuất các phương án kinh doanh

- Lập báo giá

- Quản lý thời hạn giao hàng

- Quản lý thu hồi công nợ

- Quản lý thông tin khách hàng, v.v.

Thời gian làm việc: 8:00~17:00 (Thứ 2~Thứ 6)

Ngày nghỉ: Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ, Tết

※Có thể sẽ làm vào ngày lễ 1 đến 2 lần/ năm khi có đơn hàng

- Chi nhánh Hồ Chí Minh: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Chi nhánh Hà Nội: Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 23~35 tuổi

- Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Có kinh nghiệm kinh doanh hoặc sinh viên mới tốt nghiệp cũng có thể cân nhắc nếu thuộc các chuyên ngành điện, cơ khí, điện tử

- Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật giao tiếp

※Nếu Ứng viên tại Hà Nội bắt buộc yêu cầu tiếng Nhật giao tiếp

- Kinh nghiệm kinh doanh tại các nhà máy sản xuất cơ khí, công ty thương mại Nhật Bản hoặc nước ngoài

- Du học sinh

- Kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài

Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 13,000,000 ~ 20,000,000 VND (Gross)

※Thương lượng theo kinh nghiệm và năng lực

Du lịch công ty 1 lần/ năm

Thưởng 1 lần/ năm (từ 1 tháng)

Bảo hiểm công ty

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Phụ cấp đi lại, cơm trưa, phí điện thoại, tiếng Nhật, thâm niên

Tăng lương 1 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

