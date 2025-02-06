Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Yow Gaol Electrical Enterprises Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Khu phố 1, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát,Bình Dương, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Xử lý báo giá khách hàng thương mại, thi công

- Phối hợp xử lý hiện trường, nghiệm thu công trình

- Hỗ trợ làm hồ sơ nhân viên thi công

- Các công việc phát sinh theo sự điều động của Cấp quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Nam độ tuổi từ 22 đến 45 tuổi

- Tốt nghiệp HSK3 trở lên hoặc tiếng hoa đáp ứng công việc

- Tốt nghiệp tối thiểu trung cấp

- Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên trong lĩnh vực tương đương

- Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, ham học hỏi trong công việc

- Hồ sơ xin việc đầy đủ, hợp lệ

Quyền Lợi Được Hưởng

- Mức lương: 14-18 triệu, tuỳ theo năng lực khi đến phỏng vấn (Chi tiết thoả thuận khi phỏng vấn trực tiếp)

- Lương tháng 13

- Được đóng BHXN, BHYT, BHTN theo luật định.

- Các chính sách khen thưởng khác

Cách Thức Ứng Tuyển

