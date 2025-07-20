Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & XÂY DỰNG TDA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 99 Phan Kế Bính, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển hệ thống khách hàng là khách sạn cao cấp (4-5 sao), resort, boutique hotel, căn hộ dịch vụ,...

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm amenities (dầu gội, xà phòng, bàn chải, set vệ sinh, v.v.) và đồ decor phòng khách sạn (khay đựng, gương, đồ gỗ, sản phẩm trang trí...).

Chủ động tiếp cận các bộ phận Mua hàng / Quản lý khách sạn để đàm phán, chốt đơn hàng.

Tham gia khảo sát nhu cầu, đề xuất mẫu mã – giải pháp phù hợp từng thương hiệu khách sạn.

Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng, đảm bảo sự hài lòng và duy trì hợp tác lâu dài.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 23 – 35.

Có kinh nghiệm sale kênh khách sạn, F&B hoặc ngành hàng cao cấp từ 6 tháng trở lên.

Hiểu biết cơ bản về quy trình hoạt động khách sạn, đặc biệt là phòng buồng / vận hành.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, tư duy dịch vụ và thẩm mỹ sản phẩm.

Chủ động, linh hoạt, làm việc độc lập tốt.

Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ với các khách sạn/resort hoặc từng làm trong ngành hospitality.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & XÂY DỰNG TDA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng từ [xx triệu] + % doanh số + Thưởng nóng/KPI

Trung bình từ [10 – 25 triệu/tháng], tùy năng lực và hiệu quả.

Phụ cấp đầy đủ: Điện thoại, xăng xe, tiếp khách (theo thực tế).

Đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng ngành hospitality.

Môi trường làm việc năng động, hỗ trợ, có cơ hội tiếp xúc với thương hiệu khách sạn lớn.

Tham gia BHXH – BHYT đầy đủ, du lịch công ty, thưởng lễ tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & XÂY DỰNG TDA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin