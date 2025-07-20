Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & XÂY DỰNG TDA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & XÂY DỰNG TDA VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 99 Phan Kế Bính, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển hệ thống khách hàng là khách sạn cao cấp (4-5 sao), resort, boutique hotel, căn hộ dịch vụ,...
Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm amenities (dầu gội, xà phòng, bàn chải, set vệ sinh, v.v.) và đồ decor phòng khách sạn (khay đựng, gương, đồ gỗ, sản phẩm trang trí...).
Chủ động tiếp cận các bộ phận Mua hàng / Quản lý khách sạn để đàm phán, chốt đơn hàng.
Tham gia khảo sát nhu cầu, đề xuất mẫu mã – giải pháp phù hợp từng thương hiệu khách sạn.
Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng, đảm bảo sự hài lòng và duy trì hợp tác lâu dài.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm sale kênh khách sạn, F&B hoặc ngành hàng cao cấp từ 6 tháng trở lên.
Hiểu biết cơ bản về quy trình hoạt động khách sạn, đặc biệt là phòng buồng / vận hành.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, tư duy dịch vụ và thẩm mỹ sản phẩm.
Chủ động, linh hoạt, làm việc độc lập tốt.
Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ với các khách sạn/resort hoặc từng làm trong ngành hospitality.
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & XÂY DỰNG TDA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Trung bình từ [10 – 25 triệu/tháng], tùy năng lực và hiệu quả.
Phụ cấp đầy đủ: Điện thoại, xăng xe, tiếp khách (theo thực tế).
Đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng ngành hospitality.
Môi trường làm việc năng động, hỗ trợ, có cơ hội tiếp xúc với thương hiệu khách sạn lớn.
Tham gia BHXH – BHYT đầy đủ, du lịch công ty, thưởng lễ tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & XÂY DỰNG TDA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
