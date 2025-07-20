Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 33 Triệu

CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 20/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM

Mức lương
25 - 33 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 84A Trần Quốc Toản, Phường Xuân Hòa, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 33 Triệu

Quản lý hoạt động kinh doanh khu vực:
- Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh cho khu vực miền Nam theo định hướng của công ty.
- Quản lý, phân công và giám sát đội ngũ nhân viên kinh doanh đạt được chỉ tiêu doanh số.
- Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp.
- Phát triển hệ thống khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện hữu.
- Nhiệm vụ khác từ giám đốc (nếu có)
Quản lý vận hành và phối hợp nội bộ:
- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban (Marketing, Kế toán, ...) nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng, thu hồi công nợ, giải quyết các phản hồi từ khách hàng.
- Theo dõi doanh số hằng ngày, lập kế hoạch bán hàng theo tuần/tháng/quý.
- Tổ chức họp đội nhóm định kỳ để đánh giá hiệu quả kinh doanh và điều chỉnh chiến lược kịp thời..
Báo cáo và cải tiến:
- Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Ban giám đốc.
- Đề xuất các chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng phù hợp theo từng thời điểm.
- Đề xuất cải tiến quy trình, nâng cao hiệu quả làm việc của phòng kinh doanh.

Với Mức Lương 25 - 33 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các ngành liên quan.
- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý đội nhóm hoặc phát triển thị trường khu vực.
- Am hiểu thị trường thiết bị y tế/nha khoa là một lợi thế.
Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
- Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý đội nhóm hiệu quả.
- Kỹ năng phân tích thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh.
- Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ quản lý khách hàng (CRM).
Phẩm chất:
- Trung thực, tận tâm, kiên nhẫn, chuyên nghiệp.
- Năng động, quyết đoán, có khả năng chịu áp lực cao.
- Tư duy dịch vụ khách hàng tốt.
- Trung thực, chủ động, cầu tiến và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.
- Thưởng doanh số, thưởng hiệu suất...
- Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm.
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phép năm theo quy định.
- Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, du lịch, team building hàng năm.,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 84A Trần Quốc Toản, Phường Xuân Hòa, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

