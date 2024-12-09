Tuyển Nhân viên kinh doanh VIA ENGLISH ACADEMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 103E - 103F Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ,, Tân Phú ...và 1 địa điểm khác, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tìm kiếm Phụ huynh và Học sinh thông qua các kênh mạng xã hội và làm hoạt động tại các khu vực.

- Gọi điện và tư vấn sản phẩm giáo dục đến Phụ huynh (data Trung tâm cấp thêm).

- Báo cáo công việc trực tiếp cho Trưởng phòng tư vấn tuyển sinh (ECL).

- Hỗ trợ công tác tuyển sinh, thực hiện thủ tục nhập học, kiểm tra đầu vào, xếp lớp cho Học sinh.

- Hỗ trợ đội ngũ giảng viên để đảm bảo Học sinh nhận được trải nghiệm học tập tốt nhất

- Cung cấp và duy trì dịch vụ khách hàng tốt nhất

- Các công việc khác theo phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế, nếu chưa có sẽ được Công ty đào tạo thêm.

- Có kinh nghiệm tư vấn và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế.

- Có khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề.

- Sẵn sàng học hỏi và thích nghi.

- Có máy tính cá nhân.

Tại VIA ENGLISH ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 6.000.000 – 9.000.000 + Thưởng KPI. Thu nhập lên đến 20.000.000.

- Đánh giá để xét tăng lương chỉ trong 3 tháng.

- Được đào tạo, hướng dẫn về quy trình, nghiệp vụ, các kỹ năng có liên quan.

- Được hưởng tất cả chính sách của Người lao động theo quy định của pháp luật.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác từ Công ty (chế độ miễn giảm học phí cho con em, đào tạo nâng cao, v.v).

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIA ENGLISH ACADEMY

