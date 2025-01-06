Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHC MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: BHXH, BHYT, nghỉ lễ theo quy định. Cơ hội tham gia các hội thảo, triển lãm ngành nghề trong và ngoài nước., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực xây dựng, đo đạc, trắc địa và GIS.

Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm thiết bị định vị RTK GNSS và giải pháp liên quan.

Duy trì, chăm sóc và xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.

Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật và hỗ trợ khách hàng sau bán hàng.

Có thể đi thị trường (nếu cần)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê kinh doanh và có khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Có kiến thức cơ bản hoặc yêu thích tìm hiểu về công nghệ, trắc địa, GNSS là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong ngành thiết bị đo đạc, xây dựng.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Năng động, trung thực, có trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHC MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHC MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.