Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Smart Pro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Cao thắng, Phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch truyền thông

Khảo sát thông tin về nhu cầu và ngân sách truyền thông, quảng cáo của khách hàng (nắm rõ briefs từ khách hàng)

Kết nối các bộ phận sản phẩm liên quan, dẫn dắt làm rõ đề bài

Ghi nhận đề xuất và chốt lại các công việc phải thực hiện, cung cấp thời gian thực hiện các hoạt động.

Tương tác với khách hàng làm rõ thắc mắc của các bộ phận nội bộ về đề bài (nếu có).

Đôn đốc thực hiện, tổng hợp phần công việc từ các bộ phận sản phẩm, đưa ra bảng Proposal hoàn chỉnh cuối cùng.

Đánh giá ngân sách của khách hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để lên Báo giá, việc lên Báo giá thực hiện song song với việc xây dựng proposal.

Quản lý chiến dịch truyền thông, quảng cáo

Thực hiện các bước điều phối, giám sát chiến dịch truyền thông theo kế hoạch và hợp đồng đã thống nhất

Đảm bảo chất lượng của các chiến dịch trực tiếp phụ trách: đạt KPIs và thời gian đã cam kết với khách hàng, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách.

Đưa ra các biện pháp xử lý, điều chỉnh kịp thời, khắc phục phát sinh nếu có.

Chăm sóc khách hàng

Trao đổi, cập nhật thông tin rõ ràng, nhanh chóng về kế hoạch/tiến độ thực hiện chiến dịch truyền thông với khách hàng từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chiến dịch.

Tương tác, ghi nhận ý kiến khách hàng để hoàn thiện dịch vụ & sản phẩm của công ty.

Nắm rõ kế hoạch truyền thông, ngân sách dự kiến của các khách hàng có sẵn, chủ động tư vấn, hỗ trợ lên kế hoạch cho các chiến dịch quảng cáo & truyền thông của họ.

Thực hiện những công việc khác từ yêu cầu của người quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất2 năm kinh nghiệmlàm việc trong các agency.

Chăm chỉ, chủ động, trách nhiệm với công việc và mục tiêu được giao;

Nắm bắt thông tin nhanh, tư duy nhanh nhạy & ham học hỏi;

Ưu tiên ứng viên có mạng lưới quan hệ rộng trong ngành MMO (Facebook, Google, Tik Tok);

Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong môi trường Agency với vị trí tương đương;

Có kiến thức tổng quan về Facebook Ads, Facebook là lợi thế;

Ưu tiên ứng viên thành thạo tiếng Anh.

Tại Công ty TNHH Smart Pro Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc2 tháng 80 - 85% lương

Đóng BHXH sau2 tháng thử việc

Xét tăng lương 2 lần/năm

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, dân chủ, tôn trọng ý kiến cá nhân và teamwork cao

Được đào tạo phát triển các kỹ năng chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm

Sếp luôn đồng hành, hỗ trợ, chỉ dẫn & gợi mở trong mọi công việc. Đồng nghiệp chân thành, luôn nhiệt tình hỗ trợ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Smart Pro

