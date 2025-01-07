Tuyển Nhân viên kinh doanh Aloha Thế Giới Chậu Cây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1.Hỗ trợ bán hàng online và trực tiếp

Hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm và chốt đơn , giới thiệu các chương trình khuyến mãi và ưu đãi.

Quản lý đơn hàng, nhập liệu vào hệ thống bán hàng (KiotViet).

Hỗ trợ khách hàng qua các kênh trực tuyến (Zalo, Facebook, Website, v.v.).

Thực hiện các giao dịch bán hàng, đảm bảo thái độ phục vụ tận tình.

Đều phối đơn hàng cho các bộ phận đóng gói

Hỗ trợ trưng bày và quản lý sản phẩm:

Hỗ trợ lên ý tưởng và lập kế hoạch trưng bài sản phẩm

Hướng dẫn Sắp xếp, trưng bày sản phẩm (chậu, cây cảnh...sp liên quan) theo kế hoạch

Kiểm tra và cập nhật bảng giá quản lý giá và tồn sản phẩm .

Thực hiện công việc liên quan:

Hỗ trợ quản lý cửa hàng trong các công việc hàng ngày.

Kiểm tra và quản lý cập nhật thông tin hàng hóa và tồn kho thường xuyên.

Vệ sinh khu vực cửa hàng và giữ gìn không gian gọn gàng, sạch sẽ.

Phối hợp thực hiện các chương trình bán hàng:

Hỗ trợ thực hiện các chương trình khuyến mãi, giảm giá.

Hỗ trợ bán hàng livestream

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng:

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Hướng dẫn khách hàng cách chăm sóc cây và bảo quản sản phẩm.

Giải quyết các khiếu nại, vấn đề liên quan đến sản phẩm sau khi bán.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:

Kinh nghiệm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành chậu cây cảnh hoặc có kiến thức về các loại cây cảnh và cách chăm sóc cây.

Kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và quản lý cửa hàng là một lợi thế.

Biết livetreams sẽ thưởng thêm kỹ năng

Kỹ năng:

Kỹ năng

Thành thạo máy tính, sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng

Kỹ năng giao tiếp tốt, dễ gần, có khả năng thuyết phục khách hàng.

Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và làm việc nhóm.

Yêu cầu khác:

Yêu cầu khác

Chăm chỉ, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực công việc cao.

Tại Aloha Thế Giới Chậu Cây Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Theo thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm và năng lực.

Lương cơ bản

Hoa hồng bán hàng: Tính theo doanh số.

Hoa hồng bán hàng

Phụ cấp: Cơm trưa, phụ cấp chuyên cần .

Phụ cấp

Chế độ bảo hiểm: Đầy đủ theo quy định của Nhà nước nếu nhân viên ký hợp đồng chính thức.

Chế độ bảo hiểm

Ngày nghỉ: Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty

Ngày nghỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aloha Thế Giới Chậu Cây

