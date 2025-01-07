Tuyển Nhân viên kinh doanh Aloha Thế Giới Chậu Cây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Aloha Thế Giới Chậu Cây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Aloha Thế Giới Chậu Cây
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Aloha Thế Giới Chậu Cây

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Aloha Thế Giới Chậu Cây

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 90/2 NGUYỄN PHÚC CHU .PHƯỜNG 15 .QUẬN TÂN BÌNH HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1.Hỗ trợ bán hàng online và trực tiếp
Hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm và chốt đơn , giới thiệu các chương trình khuyến mãi và ưu đãi.
Quản lý đơn hàng, nhập liệu vào hệ thống bán hàng (KiotViet).
Hỗ trợ khách hàng qua các kênh trực tuyến (Zalo, Facebook, Website, v.v.).
Thực hiện các giao dịch bán hàng, đảm bảo thái độ phục vụ tận tình.
Đều phối đơn hàng cho các bộ phận đóng gói
Hỗ trợ trưng bày và quản lý sản phẩm:
Hỗ trợ lên ý tưởng và lập kế hoạch trưng bài sản phẩm
Hướng dẫn Sắp xếp, trưng bày sản phẩm (chậu, cây cảnh...sp liên quan) theo kế hoạch
Kiểm tra và cập nhật bảng giá quản lý giá và tồn sản phẩm .
Thực hiện công việc liên quan:
Hỗ trợ quản lý cửa hàng trong các công việc hàng ngày.
Kiểm tra và quản lý cập nhật thông tin hàng hóa và tồn kho thường xuyên.
Vệ sinh khu vực cửa hàng và giữ gìn không gian gọn gàng, sạch sẽ.
Phối hợp thực hiện các chương trình bán hàng:
Hỗ trợ thực hiện các chương trình khuyến mãi, giảm giá.
Hỗ trợ bán hàng livestream
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng:
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Hướng dẫn khách hàng cách chăm sóc cây và bảo quản sản phẩm.
Giải quyết các khiếu nại, vấn đề liên quan đến sản phẩm sau khi bán.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành chậu cây cảnh hoặc có kiến thức về các loại cây cảnh và cách chăm sóc cây.
Kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và quản lý cửa hàng là một lợi thế.
Biết livetreams sẽ thưởng thêm kỹ năng
Kỹ năng:
Kỹ năng
Thành thạo máy tính, sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng
Kỹ năng giao tiếp tốt, dễ gần, có khả năng thuyết phục khách hàng.
Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và làm việc nhóm.
Yêu cầu khác:
Yêu cầu khác
Chăm chỉ, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực công việc cao.

Tại Aloha Thế Giới Chậu Cây Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Theo thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm và năng lực.
Lương cơ bản
Hoa hồng bán hàng: Tính theo doanh số.
Hoa hồng bán hàng
Phụ cấp: Cơm trưa, phụ cấp chuyên cần .
Phụ cấp
Chế độ bảo hiểm: Đầy đủ theo quy định của Nhà nước nếu nhân viên ký hợp đồng chính thức.
Chế độ bảo hiểm
Ngày nghỉ: Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty
Ngày nghỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aloha Thế Giới Chậu Cây

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Aloha Thế Giới Chậu Cây

Aloha Thế Giới Chậu Cây

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 90/2 Nguyễn Phúc Chu P15 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

