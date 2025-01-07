Tuyển Nhân viên kinh doanh NGÂN HÀNG TNHH MTV PUBLIC - CHI NHÁNH PHƯỚC LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 277B, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận, xử lý các giao dịch của khách hàng tại quầy giao dịch.

Hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch như: mở tài khoản, rút tiền, gửi tiền, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, ...

Tư vấn các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng cho khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ của Ngân hàng

Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch tại quầy về dịch vụ tài khoản, hợp đồng tiền gửi, giao dịch ngoại tệ, giao dịch tiền mặt, chuyển tiền, hạch toán sau giải ngân, nghiệp vụ về séc, giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

Báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu/ phân công của các cấp quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Kế toán/ Ngân hàng/ Ngoại Ngữ/ Quản trị kinh doanh... HOẶC các chuyên nghành có liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Nắm vững kiến thức cơ bản về Tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có kiến thức cơ bản về Tài chính Ngân hàng, các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.

Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại NGÂN HÀNG TNHH MTV PUBLIC - CHI NHÁNH PHƯỚC LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ của ngân hàng.

Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn của ngân hàng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, các hoạt động du lịch hàng năm

Cơ hội huấn luyện: Đào tạo định kỳ

Nghỉ phép năm 18 ngày

Thưởng tháng 13

Tăng lương hàng năm, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TNHH MTV PUBLIC - CHI NHÁNH PHƯỚC LONG

