Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MẸ VÀ CON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Kinh doanh cho các sản phẩm của tập đoàn đa quốc gia P&G.

Chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động kinh doanh tại siêu thị được giao.

Quản lý hàng hóa, quà khuyến mãi và doanh thu tại siêu thị.

Đại diện Công ty giải quyết các vấn đề phát sinh khác tại Siêu thị.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Thời gian làm việc: 6 ngày 1 tuần, ca 8 tiếng.