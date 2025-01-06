Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MẸ VÀ CON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MẸ VÀ CON
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Được tham gia BHXH đầy đủ Khám sức khỏe hằng năm Môi trường làm việc nặng động, Quận 8
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Kinh doanh cho các sản phẩm của tập đoàn đa quốc gia P&G.
Chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động kinh doanh tại siêu thị được giao.
Quản lý hàng hóa, quà khuyến mãi và doanh thu tại siêu thị.
Đại diện Công ty giải quyết các vấn đề phát sinh khác tại Siêu thị.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Thời gian làm việc: 6 ngày 1 tuần, ca 8 tiếng.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp.
Có kinh nghiệm sale MT
Có sức khỏe tốt
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MẸ VÀ CON Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MẸ VÀ CON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
