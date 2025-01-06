Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MẸ VÀ CON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MẸ VÀ CON
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MẸ VÀ CON

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Được tham gia BHXH đầy đủ Khám sức khỏe hằng năm Môi trường làm việc nặng động, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Kinh doanh cho các sản phẩm của tập đoàn đa quốc gia P&G.
Chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động kinh doanh tại siêu thị được giao.
Quản lý hàng hóa, quà khuyến mãi và doanh thu tại siêu thị.
Đại diện Công ty giải quyết các vấn đề phát sinh khác tại Siêu thị.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Thời gian làm việc: 6 ngày 1 tuần, ca 8 tiếng.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp.
Có kinh nghiệm sale MT
Có sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MẸ VÀ CON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MẸ VÀ CON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MẸ VÀ CON

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: D3/11 Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

