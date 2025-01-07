Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Lucas làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Lucas
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 29/7 Hoàng Diệu, P. 10,Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Hỗ trợ sử dụng sản phẩm cho khách hàng
Chăm sóc khách hàng trên Fanpage, Instagram, Hotline ...
Trao đổi thêm khi phỏng vấn
Đặc biệt: Nếu có khả năng làm hình ảnh, video sẽ được ưu tiên offer lương cao hơn
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm bán hàng
Trung thực, nhiệt tình, biết lắng nghe và học hỏi
Sử dụng máy tính thành thạo – Được cấp iMac, Macbook để làm việc
Có kinh nghiệm bán hàng + hiểu biết về các sản phẩm Apple là 1 lợi thế
Làm việc được Chủ nhật và có khả năng làm việc lâu dài
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Lucas Thì Được Hưởng Những Gì
THU NHẬP TỪ 8,000,000 vnđ TRỞ LÊN/ THÁNG
Môi trường thoải mái + khách hàng lịch sự
Được mua hàng giá gốc
Thưởng Doanh số + lễ tết
Đóng BHXH, Y tế sau khi kí hợp đồng và cam kết làm việc đúng thời gian hợp đồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Lucas
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
