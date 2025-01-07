Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Lucas làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 29/7 Hoàng Diệu, P. 10,Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Hỗ trợ sử dụng sản phẩm cho khách hàng

Chăm sóc khách hàng trên Fanpage, Instagram, Hotline ...

Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Đặc biệt: Nếu có khả năng làm hình ảnh, video sẽ được ưu tiên offer lương cao hơn

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bán hàng

Trung thực, nhiệt tình, biết lắng nghe và học hỏi

Sử dụng máy tính thành thạo – Được cấp iMac, Macbook để làm việc

Có kinh nghiệm bán hàng + hiểu biết về các sản phẩm Apple là 1 lợi thế

Làm việc được Chủ nhật và có khả năng làm việc lâu dài

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Lucas Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP TỪ 8,000,000 vnđ TRỞ LÊN/ THÁNG

Môi trường thoải mái + khách hàng lịch sự

Được mua hàng giá gốc

Thưởng Doanh số + lễ tết

Đóng BHXH, Y tế sau khi kí hợp đồng và cam kết làm việc đúng thời gian hợp đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Lucas

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin