Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ Và Dịch Vụ Truyền Thông Âu Lạc (Alta Media) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ Và Dịch Vụ Truyền Thông Âu Lạc (Alta Media)
- Hồ Chí Minh:
- 86/33 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp xúc với khách hàng để học hỏi kinh nghiệm làm việc thực tế
- Tiếp nhận yêu cầu, lập và tổ chức thực hiện kế hoạch bán hàng, cung cấp dịch vụ, tư vấn sản phẩm,…
- Lên báo giá cho khách hàng về các thiết bị công nghệ, giải pháp công nghệ mà công ty đang cung cấp,…
- Triển khai, theo dõi tiến dộ dự án, làm việc với các phòng chuyên môn,…
- Tham gia các sự kiện, học hỏi về việc quản lý thiết bị, phân bổ nhân sự, công tác hậu cần,…
- Thống kê, báo cáo và đánh giá kết quả công việc
- Một số công việc khác theo sự phân công của người quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Khả năng làm việc độc lập
- Chăm chỉ và tự chịu trách nhiệm
- Học nhanh và cảm giác cấp bách để hoàn thành các nhiệm vụ được giao
- Kiến thức tốt trong ngành Internet và CNTT là một lợi thế
Tại Công Ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ Và Dịch Vụ Truyền Thông Âu Lạc (Alta Media) Thì Được Hưởng Những Gì
- Được trải nghiệm môi trường học tập, làm việc chuyên nghiệp, thực tế
- Có cơ hội tham gia trực tiếp vào các dự án công ty
- Có cơ hội tham gia phỏng vấn vào vị trí Fresher của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ Và Dịch Vụ Truyền Thông Âu Lạc (Alta Media)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
