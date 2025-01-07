Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ Và Dịch Vụ Truyền Thông Âu Lạc (Alta Media) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 86/33 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp xúc với khách hàng để học hỏi kinh nghiệm làm việc thực tế

- Tiếp nhận yêu cầu, lập và tổ chức thực hiện kế hoạch bán hàng, cung cấp dịch vụ, tư vấn sản phẩm,…

- Lên báo giá cho khách hàng về các thiết bị công nghệ, giải pháp công nghệ mà công ty đang cung cấp,…

- Triển khai, theo dõi tiến dộ dự án, làm việc với các phòng chuyên môn,…

- Tham gia các sự kiện, học hỏi về việc quản lý thiết bị, phân bổ nhân sự, công tác hậu cần,…

- Thống kê, báo cáo và đánh giá kết quả công việc

- Một số công việc khác theo sự phân công của người quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thông thạo cả tiếng Anh nói và viết

- Khả năng làm việc độc lập

- Chăm chỉ và tự chịu trách nhiệm

- Học nhanh và cảm giác cấp bách để hoàn thành các nhiệm vụ được giao

- Kiến thức tốt trong ngành Internet và CNTT là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ Và Dịch Vụ Truyền Thông Âu Lạc (Alta Media) Thì Được Hưởng Những Gì

- Được trang bị đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm về kỹ năng chuyên môn, thái độ làm việc chuyên nghiệp cũng như những kỹ năng mềm để làm hành trang khi tốt nghiệp ra trường tìm việc làm

- Được trải nghiệm môi trường học tập, làm việc chuyên nghiệp, thực tế

- Có cơ hội tham gia trực tiếp vào các dự án công ty

- Có cơ hội tham gia phỏng vấn vào vị trí Fresher của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ Và Dịch Vụ Truyền Thông Âu Lạc (Alta Media)

