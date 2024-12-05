Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 5 CT1, Toà nhà Bắc Hà C14, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Duy trì những mối quan hệ kinh doanh hiện tại, nhận đơn đặt hàng
Tư vấn, tiếp nhận, tổng hợp đơn hàng từ khách hàng gửi về Công ty
Triển khai công việc phát triển thị trường, phát triển khách hàng mới, điểm bán mới(mô hình kinh doanh B2B - Sản phẩm cửa thép vân gỗ)
(mô hình kinh doanh B2B - Sản phẩm cửa thép vân gỗ)
Chăm sóc và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng: tổ chức thăm hỏi khách hàng thường xuyên, cập nhật thông tin khách hàng, ghi nhận và giải quyết các khiếu nại từ khách hàng.
Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học (Cao đẳng, Trung cấp...) chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kinh tế, marketing,...
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục
Kỹ năng xử lí tình huống
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên kinh doanh các mảng xây dựng dân dụng, sơn, cửa,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập tháng: Từ 15 - 25 triệu đồng/tháng, bao gồm:
+ Lương cơ bản (lương cứng) từ 9 - 10 triệu đồng/tháng
+ Lương doanh số: 0.4% doanh số bán hàng trong tháng (trao đổi thêm khi phỏng vấn)
+ Hỗ trợ khác, nếu có tùy thực tế công việc
2. Phúc lợi
- Tiền thưởng các ngày lễ theo quy định
- Thưởng doanh số theo quý, năm
- Thưởng Tết âm lịch
- Thưởng đột xuất khác
- Tiền thưởng, phúc lợi cơ bản/bổ sung theo quy định, như sau:
+ Phúc lợi Tết âm lịch (quà): Trị giá 500,000 VNĐ
+ Thưởng các ngày Lễ, Tết: 250,000 - 500,000 VNĐ
+ Sinh nhật, 8/3, 1/6, Trung thu, 20/10: 200,000 VNĐ
+ Kết hôn: 1,000,000 VNĐ
+ CBCNV nữ sinh con hoặc vợ CBCNV nam sinh con: 500,000 VNĐ
+ Phúc lợi thăm hỏi ốm đau, tai nạn (bản thân, tứ thân phụ mẫu, con): Từ 300,000 - 1,000,000 VNĐ
+ Thăm viếng khi tử tuất (bản thân, tứ thân phụ mẫu, con): Từ 1,000,000 - 5,000,000 VNĐ
+ Con của CBCNV đạt thành tích cao trong học tập: Từ 300,000 - 1,700,000 VNĐ
- Phúc lợi khác:
+ Xem xét Điều chỉnh tăng lương cứng 01 lần/năm hoặc đột xuất
+ Được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ
+ Được tham gia BHXH
+ Phụ cấp hỗ trợ ăn trưa, thâm niên, công tác,...
+ Nghỉ phép năm
+ Nghỉ mát, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 CT1, Tòa nhà Bắc Hà C14, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

