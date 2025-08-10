Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XNK HAIR HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 đường số 4 KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân

• Tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

• Theo dõi và hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

• Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ kế toán, hóa đơn đầu vào, đầu ra.

• Thực hiện kê khai, lập báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN hàng tháng/quý/năm.

• Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ (tháng/quý/năm).

• Theo dõi công nợ phải thu – phải trả với khách hàng trong và ngoài nước.

• Hạch toán tỷ giá, đánh giá chênh lệch tỷ giá theo quy định với hoạt động xuất khẩu.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan (logistics, xuất nhập khẩu, ngân hàng...) để xử lý chứng từ liên quan đến thanh toán, vận chuyển, khai hải quan.

• Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng khi có yêu cầu. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

• Nữ, tuổi từ 25 – 40 tuổi

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

• Chuyên môn: Kinh tế, kế toán, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

• Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên vị trí kế toán.

• Thành thạo tin học văn phòng.

• Có kiến thức về kế toán hiện hành, sử dụng phần mềm kế toán

• Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Tại CÔNG TY TNHH XNK HAIR HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương 15 triệu - 25 triệu tùy theo kinh nghiệm và năng lực.

• Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Nhà nước.

• Du lịch hàng năm.

• Thưởng lễ, tết, lương tháng 13.

• Môi trường làm việc hòa đồng, năng động, trẻ trung.

