Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận Tân Bình
Xăng xe, Điện thoại, Lương tháng 13, Thưởng Lễ Tết, chính sách ghi nhận thâm niên, Chính sách Hiếu Hỷ, Ốm đau, Thai sản theo quy định Công ty. Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Tham gia BHXH, BHYT, BHBB theo quy định nhà nước. Được mua BH tai nạn 24h Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ trong nước và ngoài nước.

Mô Tả Công Việc

Đảm bảo đạt được doanh số và các chỉ tiêu sản phẩm mục tiêu cam kết với Trưởng phòng.

Đề xuất đặt hàng và dự trù hàng hóa.

Thực thi kế hoạch kinh doanh của Bộ phận.

Tìm kiếm khách hàng mới thông qua đi chào hàng trực tiếp, triển lãm, hội chợ, diễn đàn, giới thiệu từ khách quen,….

Hỗ trợ Bộ phận Kế toán thu hồi công nợ.

Yêu Cầu Công Việc

Năng động, Nhiệt tình, Đam mê Bán hàng

Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập tốt, có sức chịu đựng áp lực công việc cao về doanh số, thời gian.

Kỹ năng giao tiếp tốt, Trung thực.

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành Kỹ thuật, Y, Nha khoa

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

