Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hương Liệu OGIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 7 – 9 – 11 Trần Xuân Hòa, Phường 7, Quận 5, TPHCM, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tìm hiểu và nghiên cứu kỷ các sản phẩm của công ty.

- Tiếp nhận thông tin khách hàng, tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng.

- Tư vấn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm, quy trình sản xuất, phát triển công thức sản phẩm.

- Chịu trách nhiệm trực tiếp về quy trình bán hàng: hợp đồng, báo giá, đặt hàng, giao hàng, chăm sóc sau bán hàng.

- Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường định kỳ và đưa ra đề xuất, kiến nghị.

- Lập báo cáo tình hình kinh doanh theo yêu cầu. Tìm kiếm khách hàng, đối tác, xây dựng chiến lược kinh doanh trong và ngoài nước.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan để thực hiện các công việc cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng Bộ Phận, ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ: >25 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (chuyên ngành thực phẩm và kinh tế)

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc.

- Nhiệt tình, trung thực, năng động, độc lập, nhạy bén.

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, ngành kinh tế, ngành Công Nghệ Sinh Học, Hóa Sinh là một lợi thế.

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh và đọc tài liệu kỹ thuật tốt bằng tiếng Anh

- Sử dụng thành thạo Word, Excel, Canva, Power Point, phần mềm xử lý số liệu khác…

- Có kinh nghiệm kinh doanh trong ngành Nguyên liệu - Hương liệu thực phẩm là một lợi thế.

- Có kỹ năng giao tiếp, thương lượng và thuyết phục khách hàng.

- Chịu được áp lực công việc.

- Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật cao.

- Yêu thích công việc giao tiếp với khách hàng.

- Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.

Tại Công Ty TNHH Hương Liệu OGIDA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng chế độ lương tương xứng với năng lực.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

- Thời gian làm việc từ thứ hai – thứ sáu (giờ hành chánh)

- Thu nhập hấp dẫn (mức lương cơ bản + hoa hồng + thưởng)

- Được hưởng đầy đủ BHXH - BHYT – BHTN theo luật lao động hiện hành.

- Được thưởng lễ, Tết, thưởng tháng 13, thưởng theo năng lực làm việc: quý, năm, thưởng dự án, thưởng thành tích. Xét tăng lương hàng năm tương xứng với đóng góp của cá nhân.

- Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

- Du lịch, Teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hương Liệu OGIDA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.