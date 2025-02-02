Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP PHÒNG XÉT NGHIỆM LABPROCON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cứng (thỏa thuận theo năng lực) + Lương KPI + Thưởng % doanh thu Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu; hỉ, nghỉ mát hàng năm... Môi trường chuyên nghiệp, năng động, linh hoạt, hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa., Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết lập kế hoạch bán hàng theo mục tiêu tháng/quý/năm theo địa bàn được phân công

Tìm kiếm khách hàng là đối tượng các Phòng khám/ bệnh viện/ cơ sở y tế.

Theo dõi, chăm sóc, xử lý các khiếu nại của khách hàng, thu thập ý kiến và thực hiện mọi nhu cầu thay đổi của khách hàng (gia hạn, điều chỉnh hợp đồng.)

Phối hợp bộ phận kế toán theo dõi và thu hồi công nợ đối với khách hang đang quản lý.

Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế tài chính, Xét nghiệm, Dược hoặc ngành liên quan

Yêu cầu kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí Nhân viên kinh doanh hoặc các vị trí tương đương

Khả năng giao tiếp tốt, thuyết trình tốt và có khả năng xử lý tình huống linh hoạt

Khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, có trách nhiệm cao và chủ động trong công việc

Khả năng lắng nghe và thấu hiểu insight khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP PHÒNG XÉT NGHIỆM LABPROCON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP PHÒNG XÉT NGHIỆM LABPROCON

