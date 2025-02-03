Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Amory làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Amory
- Hồ Chí Minh:
- 88 Lê LaiPhường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng,các công ty lữ hành,...để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng
- Tư vấn dịch vụ, chăm sóc khách hàng về sản phẩm và các chương trình ưu đãi
- Sử dụng kỹ năng bán hàng để đàm phán, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của khách sạn, căn hộ
- Trao đổi, đàm phán các điều khoản trong hợp đồng và ký kết hợp đồng với khách hàng
- Thực hiện việc lập kế hoạch kinh doanh theo từng thời điểm
- Phối hợp các bộ phận lập kế hoạch, triển khai cho các chiến dịch kinh doanh, quảng cáo của khách sạn, căn hộ
- Lập và lưu trữ dữ liệu khách hàng
- Lập báo cáo công việc theo định kì
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sale TA khách sạn hoặc hiểu biết về ngành nghề
- Ngoại hình ưa nhìn, trung thực,nhanh nhẹn, có khả năng làm việc độc lập
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Amory Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Amory
