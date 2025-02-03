Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Amory làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng,các công ty lữ hành,...để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng

- Tư vấn dịch vụ, chăm sóc khách hàng về sản phẩm và các chương trình ưu đãi

- Sử dụng kỹ năng bán hàng để đàm phán, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của khách sạn, căn hộ

- Trao đổi, đàm phán các điều khoản trong hợp đồng và ký kết hợp đồng với khách hàng

- Thực hiện việc lập kế hoạch kinh doanh theo từng thời điểm

- Phối hợp các bộ phận lập kế hoạch, triển khai cho các chiến dịch kinh doanh, quảng cáo của khách sạn, căn hộ

- Lập và lưu trữ dữ liệu khách hàng

- Lập báo cáo công việc theo định kì