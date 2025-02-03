Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần NBT Plastic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần NBT Plastic
Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 55 đường số 8, Bình Hưng hoà B, Bình Tân, HCM, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Tuyển dụng nhân sự & quản lý Team 5-7 sales/team
Training cho nhân viên kỹ năng làm việc, giám sát, quản lý kết quả nhân viên mỗi ngày.
Báo cáo hàng ngày cho quản lý trực tiếp
Lên danh sách khách hàng tiềm năng - hướng dẫn nhân viên thực hiện liên hệ chào sản phẩm
Công ty sản xuất bao bì chai lọ hoá mỹ phẩm cần tìm doanh nghiệp sản xuất sử dụng bao bì để chào bán hàng.
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Có kinh nghiệm quản lý là 1 lợi thế
Độ tuổi từ 23-35
Tác phong chuyên nghiệp, trung thực, cầu tiến
Mong muốn và có đam mê trong lĩnh vực Kinh doanh, Tài chính.
Ưu tiên các bạn đã từng làm trong lĩnh vực kinh doanh
Có kinh nghiệm quản lý là 1 lợi thế
Độ tuổi từ 23-35
Tác phong chuyên nghiệp, trung thực, cầu tiến
Mong muốn và có đam mê trong lĩnh vực Kinh doanh, Tài chính.
Ưu tiên các bạn đã từng làm trong lĩnh vực kinh doanh
Tại Công Ty Cổ Phần NBT Plastic Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến Thứ 7 (8h0 đến 17h0), Thứ 7 Nghỉ 1 ngày trong tháng, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ.
Lương cơ bản : Từ 10-13M ( Được Deal lương nếu có kinh nghiệm quản lý ) +hoa hồng doanh số + Thưởng tháng/quý). Thu nhập từ 20-35
Thử việc 2 tháng (nhận full lương)
Ký Hđ trực tiếp với công ty
Ký hợp đồng lao động
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật, 8/3, 30/04-1/5, trung thu, 2/9,...
12 ngày phép năm
Được đào tạo nghiệp vụ & lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp & gắn bó lâu dài
Lương cơ bản : Từ 10-13M ( Được Deal lương nếu có kinh nghiệm quản lý ) +hoa hồng doanh số + Thưởng tháng/quý). Thu nhập từ 20-35
Thử việc 2 tháng (nhận full lương)
Ký Hđ trực tiếp với công ty
Ký hợp đồng lao động
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật, 8/3, 30/04-1/5, trung thu, 2/9,...
12 ngày phép năm
Được đào tạo nghiệp vụ & lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp & gắn bó lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần NBT Plastic
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI