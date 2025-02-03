Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần NBT Plastic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 55 đường số 8, Bình Hưng hoà B, Bình Tân, HCM, Quận Bình Tân

Tuyển dụng nhân sự & quản lý Team 5-7 sales/team

Training cho nhân viên kỹ năng làm việc, giám sát, quản lý kết quả nhân viên mỗi ngày.

Báo cáo hàng ngày cho quản lý trực tiếp

Lên danh sách khách hàng tiềm năng - hướng dẫn nhân viên thực hiện liên hệ chào sản phẩm

Công ty sản xuất bao bì chai lọ hoá mỹ phẩm cần tìm doanh nghiệp sản xuất sử dụng bao bì để chào bán hàng.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Có kinh nghiệm quản lý là 1 lợi thế

Độ tuổi từ 23-35

Tác phong chuyên nghiệp, trung thực, cầu tiến

Mong muốn và có đam mê trong lĩnh vực Kinh doanh, Tài chính.

Ưu tiên các bạn đã từng làm trong lĩnh vực kinh doanh

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến Thứ 7 (8h0 đến 17h0), Thứ 7 Nghỉ 1 ngày trong tháng, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ.

Lương cơ bản : Từ 10-13M ( Được Deal lương nếu có kinh nghiệm quản lý ) +hoa hồng doanh số + Thưởng tháng/quý). Thu nhập từ 20-35

Thử việc 2 tháng (nhận full lương)

Ký Hđ trực tiếp với công ty

Ký hợp đồng lao động

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật, 8/3, 30/04-1/5, trung thu, 2/9,...

12 ngày phép năm

Được đào tạo nghiệp vụ & lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp & gắn bó lâu dài

