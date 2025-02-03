Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TÂN THUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu

Mức lương Từ 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô DVTM – 8 và Lô DVTM – 11, đường số 7, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 5 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua các kênh, đăng bài, làm video, chạy quảng cáo marketing,…;

• Cập nhật kiến thức thức sản phẩm, tuân thủ quy trình tư vấn sản phẩm, bán hàng, giao xe;

• Báo cáo khách hàng tiềm năng mỗi tuần/tháng;

• Tư vấn, chăm sóc khách hàng, hoàn thiện thủ tục ký kết HĐMB;

• Tham gia các chương trình đào tạo, sự kiện của Công ty,

Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;

• Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trong ngành Sale ô tô;

• Biết chạy quảng cáo cơ bản, có bằng lái xe ô tô là một lợi thế;

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, giọng nói dễ nghe;

• Khả năng chịu áp lực cao;

• Kỹ năng vi tính văn phòng (Office, Excel,…)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TÂN THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 5.008.000đ (chưa bao gồm thưởng doanh số, hoa hồng,…)

• Được đào tạo, hướng dẫn chi tiết trong công việc;

• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và phúc lợi đầy đủ;

• Được thưởng trong các dịp lễ Tết (Tết dương lịch, 30/4 và 1/5, 2/9,..) theo chính sách Công ty;

• Môi trường làm việc tốt, phát huy sáng tạo, cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TÂN THUẬN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin