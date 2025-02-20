Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Tân Phát Sài Gòn làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 50 Triệu

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân Phát Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công Ty TNHH Thiết Bị Tân Phát Sài Gòn

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Tân Phát Sài Gòn

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Tổ dân phố Phấn Dũng,Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ TÂN PHÁT – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Phấn Dũng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng
Điện thoại: 0963.230.005 (Mrs. Hương)/ 0904.369.198 (mrs Thủy)
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH
...................☼.....................
Số lượng: 05 người
Mô tả công việc:
• Khai thác thông tin thị trường về sản phẩm công ty đang cung cấp (được ban giám đốc hỗ trợ thông tin khách hàngvà tạo các mối quan hệ sẵn có).
• Tư vấn bán hàng và cung cấp thiết bị của Công ty cho khách hàng có nhu cầu.
• Làm báo giá và đi đến ký kết hợp đồng với khách hàng.
• Thu tiền hàng, xác nhận công nợ với khách hàng.
• Thu thập thông tin phản hồi và chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
• Nam độ tuổi từ 18-35.
• Đam mê công việc kinh doanh.
• Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương.
• Ưu tiên có bằng lái xe ô tô.
• Sử dụng tốt tin học văn phòng Word, Excel...
• Sức khỏe tốt, nhiệt tình, có khả năng giao tiếp tốt.
• Chịu áp lực công việc cao
• Có khả năng đi công tác các tỉnh.

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Tân Phát Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
• Lương cứng+ hao hồng bán hàng.
• Cac chế độ BHXH, BHYT, BHTN…theo quy định của Luật lao động. Công ty cung cấp thêm gói bổ sung Heathcare của MIC.
• Hỗ trợ cơm trưa
• Thưởng các dịp lễ, tết, dịp kỷ niệm như sinh nhật, 20/10, 8/3, tết thiếu nhi, rằm trung thu..
• Khám sức khỏe định kỳ hằng năm. Du xuân, nghỉ mát, teambuilding theo kế hoạch của Công ty.
• Cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng làm việc hiện đại. Moi trường làm việc năng động, trẻ trung, có nhiều cơ hội phát triển.
• Được tham gia các khóa đào tạo nội tâm, kiến thức, kỹ năng phát triển bản thân.
• Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của CLB, hoạt động Công ty tổ chức.
• Được đề bạt thăng tiến trên cơ sở năng lực, thành tích và mong muốn phát triển của bản thân; cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho từng vị trí.
• Được tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy, phương pháp làm việc cho nhân viên kinh doanh.
• Tham gia các chương trình đào tạo kỹ thuật cơ bản đến nâng cao, cơ hội tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài hoặc chuyên gia nước ngoài đào tạo tại Công ty.
• Được tiếp xúc, làm việc và học hỏi từ các khách hàng, đối tác lớn và tiếp xúc các công nghệ mới nhất trên thế giới và trong nước.
Hồ sơ xin việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Tân Phát Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân Phát Sài Gòn

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân Phát Sài Gòn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hương lộ 9, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

