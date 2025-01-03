Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu

Mức lương 18 - 26 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 26 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Nội dung công việc:

- Xây dựng và phát triển đội ngũ bán hàng:

Đào tạo, xây dựng năng lực bán hàng cho đội ngũ.

Thúc đẩy đội ngũ bán hàng thông qua xây dựng các chính sách thưởng, chương trình Thi đua cho các cấp.

Triển khai các sáng kiến bán hàng mới ( sản phẩm, kịch bản bán, công cụ bán, kênh bán …)

Lên kế hoạch và hướng dẫn triển khai các hoạt động thu hút khách hàng

- Chuẩn bị các tài liệu bán hàng, công cụ bán:

Phối hợp cùng nghiệp vụ để hoàn chỉnh hướng dẫn bán hàng, quyền lợi sản phẩm, bồi thường.

Phối hợp truyền thông để xây dựng kịch bản bán hàng, ấn phẩm quảng cáo, chương trình khuyến mãi cho khách hàng.

Xây dựng luồng bán/ hành trình khách hàng trên các nền tảng công nghệ.

- Tăng cường doanh số và hoạt động bán hàng:

Phân tích và cập nhật các chỉ số kinh doanh quan trọng, hiệu quả của các chính sách cho đội ngũ bán và khách hàng

Phân tích hành vi bán hàng của đội ngũ để tối ưu năng suất

Lập kế hoạch, đưa ra các phương án để tối ưu năng suất từ các phân tích

2. Địa điểm làm việc: Trụ sở F88 - 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

3. Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, nghỉ T7 và CN (8h30 - 17h30, nghỉ trưa 12h-13h30)

Với Mức Lương 18 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ Học vấn:Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành bảo hiểm, tài chính ngân hàng...

2.Các Kỹ năng

Hiểu biết về hành vi tiêu dùng của khách hàng đối với bảo hiểm

Lập kế hoạch làm việc, tổ chức công việc và quản lý thời gian hiệu quả

Kỹ năng thuyết trình và diễn đạt

Năng động, sáng tạo trong công việc

Sử dụng thành thạo phần mềm vi tính Word, Excel, Power Point,…

3. Các kinh nghiệm liên quan

Tối thiểu 2 năm tại các vị trí tương đương tại công ty bảo hiểm/ngân hàng/ tổ chức tài chính/ đại lý tổ chức bảo hiểm.

Kinh nghiệm quản lý đội nhóm bán hàng.

Kỹ năng huấn luyện, dẫn dắt đội nhóm làm việc theo quy định.

4. Các năng lực nghiệp vụ

Năng lực về nghiệp vụ bảo hiểm: sản phẩm, bồi thường với các sản phẩm: con người, xe cơ giới

Năng lực đào tạo về bảo hiểm

Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ chính sách:

Thu nhập không giới hạn (Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng dựa trên kết quả hoàn thành công việc)

Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết + thưởng sinh nhật + thưởng đột xuất khi hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 ngày phép năm + phép thâm niên

BHXH + chế độ bảo hiểm đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)

Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh…

2. Môi trường làm việc:

Cơ hội làm việc tại Công ty hàng đầu, uy tín trong lĩnh vực tài chính cá nhân

Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên.

Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc.

3. Cơ hội phát triển:

F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển.

Tham gia đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ Học viện F88.

Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho nhân viên.

Ngành nghề: Ngân hàng, Bảo hiểm, Tài chính / Đầu tư

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

