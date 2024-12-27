Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bảo Lam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 16, Ngõ 16, Đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

- Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm (ưu tiên có kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm hoặc ngành nghề liên quan).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Năng động, sáng tạo, có khả năng làm việc dưới áp lực.

Am hiểu về thị trường thực phẩm và các xu hướng tiêu dùng.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bảo Lam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng theo thỏa thuận và xứng đáng với năng lực; thưởng tháng lương 13

- Được làm việc trong môi trường năng động và có cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp;

- Các chế độ đãi ngộ khác: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động;

- Thưởng cuối năm và thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ngày lễ tết theo quy định của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bảo Lam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin