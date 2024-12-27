Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - Quốc Lộ 1A, X.Suối Hiệp, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa (Gần Bến Xe phía Nam - Nha Trang) - C - TT2 - 1 Khu Himlam Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông , TP Hà Nội - Đường Tích Xưa, Đ. Tích Xưa, Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội - số 29 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng - số 16, Đường Tân Thới Nhất 17, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP HCM, Huyện Diên Khánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng, đại lý, cửa hàng nội thất về sản phẩm: Nano, lam sóng, sàn nhựa, tấm ốp ….

- Lên kế hoạch bán hàng và phát triển hệ thống Đại Lý, Phân Phối.

- Khảo sát thị trường, tìm kiếm khách hàng mới. Chăm sóc khách hàng cũ của công ty.

- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chăm chỉ, chịu khó, cầu tiến trong công việc.

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn và đào tạo.

- Ưu tiên những ứng viên từng làm lĩnh vực sales nội thất, xây dựng,..

Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS Thì Được Hưởng Những Gì

MỨC LƯƠNG:

Lương cơ bản từ 7-20 triệu đồng (tùy từng vị trí trao đổi khi phỏng vấn) + phụ cấp ăn trưa + điện thoại + % Doanh thu bán hàng

Phúc lợi

+ Đóng BHXH, BHYT theo quy định của Luật lao động và công ty;

+ Đào tạo và phát triển thường xuyên, gắn với thực tế công việc;

+ Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá xét thăng tiến hàng năm;

+ Thu nhập tốt và ổn định;

+ Thưởng các dịp lễ, tết đầy đủ: Tết dương lịch, âm lịch, 30/4, 2/9..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS

