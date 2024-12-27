Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 38 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Liên hệ và chăm sóc nguồn khách hàng có sẵn từ Website, team Marketing, team Dự án,...

- Trực tiếp xử lý hotline để chuyển thông tin về đội Dự án báo giá/ lên idea

- Tham gia hỗ trợ công việc cùng đội Dự án và Marketing

- Lấy thông tin ý kiến khách sau sự kiện về dịch vụ đã cung cấp

- Đề xuất các chiến lược để tăng doanh số, lợi nhuận cùng đội Dự án, Marketing

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Quản trị Marketing... hoặc các ngành có liên quan

- Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, tiếp thu nhanh

- Ưu tiên các nhân sự có kinh nghiệm từng làm sale, CSKH

- Có laptop phục vụ công việc

- Kinh nghiệm 6 tháng - 1 năm ở các vị trí tương tự

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 4.500.000VNĐ + phụ cấp + hoa hồng thưởng dự án (2-5%), tổng thu nhập lên đến 15.000.000VNĐ

- Đóng BHXH BHYT theo quy định

- Môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

- Văn hóa mở, được thể hiện năng lực bản thân, thử sức với nhiều vị trí không giới hạn

- Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp gửi xe

- Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng đàm phán, báo giá với khách hàng

- Cạnh tranh công bằng, cơ hội thăng tiến tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin