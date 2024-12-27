Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KALPEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

1. Hoạt động bán hàng:

Tìm kiếm và phát triển nhà phân phối trong khu vực được phân công.

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, chính sách của công ty cho khách hàng.

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng và chốt hợp đồng bán hàng.

Thu hồi công nợ và theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng.

2. Hoạt động marketing:

Tham gia vào các hoạt động marketing của công ty để quảng bá thương hiệu và sản phẩm.

Phân phối tài liệu quảng cáo và giới thiệu sản phẩm tới khách hàng

Tổ chức các sự kiện marketing để thu hút khách hàng.

3. Báo cáo:

Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động bán hàng, marketing và thị trường.

Cung cấp thông tin phản hồi từ khách hàng cho giám đốc kinh doanh

Đề xuất các biện pháp cải thiện hiệu quả hoạt động bán hàng và marketing.

1. Kiến thức:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing hoặc Quản trị kinh doanh.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, đặc biệt là lĩnh vực gia dụng (là một ưu thế)

Có hiểu biết về thị trường ngành hàng gia dụng tại Việt Nam.

Có kỹ năng phân tích thị trường và dữ liệu kinh doanh.

Có khả năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Thành thạo sử dụng các công cụ tin học văn phòng.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng bán hàng và chốt hợp đồng.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Kỹ năng thuyết trình và báo cáo.

Kỹ năng sử dụng các công cụ tin học văn phòng.

Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc.

3. Phẩm chất:

Có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc hiệu quả, độc lập.

Có khả năng làm việc nhóm tốt.

Có tính sáng tạo và dám nghĩ dám làm.

Có tinh thần học hỏi và trau dồi kiến thức.

Có ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

