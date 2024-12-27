Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Làm việc tại công ty lớn Việt Nam, nhiều cơ hội thăng tiến sự nghiệm, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh của công ty. - Lương cứng (6 triệu/tháng) + Thưởng doanh thu hấp dẫn (thu nhập từ 12 - 25 triệu/tháng) - Lương tháng 13 thưởng KPIs theo chính sách cuối năm - Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc - Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện - Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN - Chính sách nghỉ mát hè/ khám sức khỏe định , Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

- Phát triển mạng lưới khách hàng doanh nghiệp tiềm năng

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để khách hàng kí kết hợp đồng và mua hàng.

- Chăm sóc và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của công ty.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan hoàn thành KHDS được giao.

- Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ tuổi từ 21-40, tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Tự tin, có khả năng giao tiếp, thuyết phục, có tố chất kinh doanh.

- Kỹ năng đàm phán, tương tác với các doanh nghiệp/khu công nghiệp, có khả năng tạo mối quan hệ tốt.

- Nhanh nhẹn, hoạt bát

- Ngoại hình ưa nhìn

- Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng: 6 - 6 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

