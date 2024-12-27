Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Hàng hải, số 01 phố Đào Duy Anh, phường Phương Mai, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

-Lập kế hoạch dịch vụ thương mại, điều phối tàu và các bộ phận liên quan để thực hiện dịch vụ;

- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch hoạt động thương mại phụ trách;

- Thực hiện hợp đồng dịch vụ thương mại phụ trách ;

- Chăm sóc khách hàng; Phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu/khiếu nại về dịch vụ;

- Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng và quan hệ khách hàng;

- Tham gia phát triển và quản lý thương hiệu;

- Tham gia nghiên cứu thị trường (thu thập, phân tích, báo cáo đề xuất);

- Tham gia triển khai các hoạt động marketing (truyền thông, quản lý hoạt động thương mại, xúc tiến hoạt động thương mại, quan hệ công chúng - PR) mảng phụ trách;

- Tham gia xây dựng quy trình trong hệ thống quản lý của công ty.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Logistics hoặc chuyên ngành liên quan đến vận tải biển;

- Có kiến thức cơ bản về các chiến lược tiếp cận khách hàng, chiến lược giá, quảng bá sản phẩm, và cách thức cạnh tranh trên thị trường,...;

-Hiểu biết và vận dụng các quy định pháp lý lĩnh vực dịch vụ thương mại, giao dịch thương mại quốc tế, các điều khoản và điều kiện trong giao dịch, xuất nhập khẩu, đấu thầu, hợp đồng thương mại,...;

Tại CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập tương xứng với vị trí, đánh giá năng lực và kết quả công việc: Tiền lương lý thuyết tối thiểu hàng tháng có thể từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng + thu nhập tăng thêm căn cứ đóng góp vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cởi mở, nơi mọi ý tưởng đều được hoan nghênh; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và văn hoá lấy con người làm trung tâm; được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển nghề nghiệp;

Chế độ phúc lợi về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

Tham gia và tận hưởng các hoạt động gắn kết tập thể hàng năm như: Nghỉ mát, văn nghệ, thể thao, teambuilding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP

