Tuyển Nhân viên kinh doanh CT TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ NỘI THẤT XUÂN HÒA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Công ty cung cấp sẵn danh sách khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm của công ty, nhân viên gọi điện hoặc gặp trực tiếp tư vấn và chốt đơn

Chăm sóc Khách hàng

Thỉnh thoảng sẽ đi công tác gặp gỡ khách hàng, tư vấn và chốt đơn, giao hàng (có xe ô tô đưa đón, chủ yếu đi trong ngày)

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu có kinh nghiệm

Có đam mê và yêu thích công việc bán hàng

Tốt nghiệp Cao đẳng đổ lên

Excel vs word biết mức cơ bản

Tại CT TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ NỘI THẤT XUÂN HÒA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10-50tr (Lương CB +thưởng+hoa hồng)

Thử việc 2 tháng 85% lương CB, thưởng + hoa hồng nhận 100%

Bảo hiểm, chế độ phúc lợi, thưởng lễ tết, du lịch...

Hưởng các chính sách, chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam.

Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể, teambuilding cùng Công ty (Du lịch hàng năm, từ thiện, sinh nhật).

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động chuyên nghiệp.

Hệ thống quy trình tác nghiệp rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực.

Mỗi năm có 12 ngày nghỉ phép năm hưởng nguyên lương.

Có thưởng tết tháng lương thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CT TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ NỘI THẤT XUÂN HÒA PHÁT

