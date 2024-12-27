Tuyển Nhân viên kinh doanh CT TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ NỘI THẤT XUÂN HÒA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CT TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ NỘI THẤT XUÂN HÒA PHÁT
Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- No 11 LK 33 Khu Dương Nội,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
Công ty cung cấp sẵn danh sách khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm của công ty, nhân viên gọi điện hoặc gặp trực tiếp tư vấn và chốt đơn
Chăm sóc Khách hàng
Thỉnh thoảng sẽ đi công tác gặp gỡ khách hàng, tư vấn và chốt đơn, giao hàng (có xe ô tô đưa đón, chủ yếu đi trong ngày)
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu có kinh nghiệm
Có đam mê và yêu thích công việc bán hàng
Tốt nghiệp Cao đẳng đổ lên
Excel vs word biết mức cơ bản
Tại CT TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ NỘI THẤT XUÂN HÒA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 10-50tr (Lương CB +thưởng+hoa hồng)
Thử việc 2 tháng 85% lương CB, thưởng + hoa hồng nhận 100%
Bảo hiểm, chế độ phúc lợi, thưởng lễ tết, du lịch...
Hưởng các chính sách, chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam.
Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể, teambuilding cùng Công ty (Du lịch hàng năm, từ thiện, sinh nhật).
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động chuyên nghiệp.
Hệ thống quy trình tác nghiệp rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực.
Mỗi năm có 12 ngày nghỉ phép năm hưởng nguyên lương.
Có thưởng tết tháng lương thứ 13.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CT TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ NỘI THẤT XUÂN HÒA PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
