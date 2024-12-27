Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH In Liên Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Mm9+800 Đại lộ thăng long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Nhận chỉ tiêu bán hàng, trực showroom của TPBH, TNBH để triển khai ấn định thời gian làm việc.

Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, các sản phẩm theo phân khúc thị trường, nhóm khách hàng

Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng, doanh thu theo tháng

Tiếp nhận thông tin của khách hàng. Liên hệ, tư vấn về chất lượng, giá cả sản phẩm

Lập danh sách các khách hàng tiềm năng chăm sóc khách hàng

Phối hợp và thực hiện hợp đồng, đàm phán, xúc tiến ký kết hợp đồng

Làm đầu mối tiếp nhận thông tin từ khách hàng và phối hợp giao xe cho khách hàng.

Phối hợp với nhân viên kế toán trong việc hoàn thiện hồ sơ xe thanh toán và đôn đốc thu hồi công nợ đến hạn, quá hạn.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

Nhanh nhẹn, cầu tiến, ham học hỏi, đam mê kiếm tiền

Ngoại hình ưu nhìn

Tại Công Ty TNHH In Liên Phương Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thỏa thuận theo năng lực.

2. Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, công bằng và có khả năng thăng tiến cao. Được tạo điều kiện tối đa để phát huy năng lực và phát triển nghề nghiệp.

4. Được đào tạo kỹ năng, chuyên môn và nâng cao. 5. Được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc.

6. Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

7. Nghỉ phép, lễ, ... theo quy định của bộ luật lao động. 9. Hỗ trợ cơm trưa tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH In Liên Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin