Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty TNHH Mediastep Software VN
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
Công ty TNHH Mediastep Software VN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Mediastep Software VN

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 253 Phạm Văn Thuận, Tân Mai, Biên Hoà ...và 2 địa điểm khác, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực phần mềm.
Tư vấn và giới thiệu các giải pháp phần mềm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Thực hiện các cuộc gọi, và gặp gỡ trực tiếp với khách hàng để trình bày sản phẩm/dịch vụ.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Thực hiện báo cáo doanh số bán hàng và các hoạt động kinh doanh định kỳ.
Phối hợp với các bộ phận khác (kỹ thuật, marketing,...) để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.
Tham gia vào các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Công ty tài trợ xe đi lại để nhân viên gặp khách.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng - 01 năm kinh nghiệm làm ở vị trí Nhân viên tư vấn hoặc nhân viên Kinh doanh,...
Hiểu biết về thị trường công nghệ thông tin và các sản phẩm phần mềm là 1 lợi thế
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt.
Có laptop, sẵn sàng gặp khách hàng, có mindset tích cực khi làm việc.
Tinh thần trách nhiệm cao và năng động.

Tại Công ty TNHH Mediastep Software VN Thì Được Hưởng Những Gì

Giải thưởng cho nhân viên chốt đơn có doanh thu cao nhất: 5.000.000 VND hoặc macbook, Iphone,....
Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + % hoa hồng trên doanh thu (Tùy sản phẩm) + thưởng, từ 10 triệu đến không giới hạn.
Nhân viên chốt đơn được thăng tiến lên Sale Leader khi 3 tháng liên tiếp đạt KPI doanh số.
BHXH, BHYT, BHTN,...theo Luật Lao Động. Lưu ý: những chuyên viên tư vấn từ cấp bậc C2 trở lên và đạt doanh thu KPI của cấp bậc đó trong tháng sẽ được kí hợp đồng chính thức với công ty.
Teambuilding hàng năm.
Happy lunch mỗi trưa thứ 6: pizza, gà rán,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mediastep Software VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Mediastep Software VN

Công ty TNHH Mediastep Software VN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

