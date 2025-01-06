Tuyển Nhân viên kinh doanh Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 102C Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

+ Lên kế hoạch, chiến lược kinh doanh cho đội ngũ.

+ Nghiên cứu, đánh giá và đưa ra định hướng phát triển đội ngũ.

+ Tuyển dụng, đào tạo cho đội ngũ kinh doanh.

+ Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu vị trí ứng tuyển.

+ Tham gia các hoạt động branding của công ty và đội ngũ.

+ Điều phối các hoạt động tổ chức event kết nối khách hàng.

+ Lên ý tưởng và thực thi các hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: 25-38 tuổi.

+ Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

+ Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương trong cách lĩnh vực tài chính/bán hàng/recruitment.

+ Có khả năng điều phối nhân sự, công việc theo kế hoạch.

+ Kỹ năng giao tiếp, tuyển dụng, bán hàng.

+ Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, quản lý và quản trị mối quan hệ tốt.

+ Đọc hiểu báo cáo kinh doanh ở mức cơ bản.

+ Có kiến thức về sử dụng mạng xã hội và xây dựng thương hiệu cá nhân trên nền tảng online (cơ bản).

+ Có khả năng đào tạo, soạn thảo script & quy trình bán hàng.

+ Ngoại hình dễ nhìn, chỉnh chu

Tại Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thử việc full lương

+ Lương cơ bản: 20tr + hoa hồng + phụ cấp ( xăng xe/ điện thoại).

+ Thưởng tháng/quý/năm, thưởng nóng, thưởng lễ tết.

+ Được tham gia BH, khám sức khoẻ định kỳ, du lịch trong và ngoài nước tổ chức thường xuyên trong năm.

+ Được tham gia các khoá huấn luyện kỹ năng liên quan đến hoạt động quản lý nâng cao.

+ Được cung cấp đầy đủ các công cụ quản lý hoạt động và thiết bị làm việc.

+Lộ trình thăng tiến rõ ràng ( lộ trình 6 tháng ).

+ Môi trường làm việc chuẩn 6 sao, năng động, trẻ trung, nhiệt huyết.

+Nghỉ T7&CN, nghỉ phép 20 ngày/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam

