Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC JHL GERMANY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Kiot số 11 Dự án UDIC Westlake, Đường Võ Chí Công, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Tìm hiểu thông tin về khóa học tiếng, các chương trình đào tạo Du học Đại học và Du học nghề.

Tư vấn về các Chương trình phù hợp với nhu cầu và mong muốn của học viên.

Giải đáp thắc mắc của học viên liên quan đến thủ tục tuyển sinh, Chương trình Du học, chi phí, visa, lưu trú.

Kết hợp cùng bộ phận Marketing xây dựng các chương trình chăm sóc và tư vấn. Tiếp cận nhóm khách hàng mục tiêu ngoài phạm vi Fanpage.

Tham gia tổ chức sự kiện cho học viên.

Chăm sóc và theo sát học viên trong thời gian theo học và sử dụng dịch vụ Du học.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 20- 35 tuổi.

Khả năng giao tiếp tốt, đàm phán và giải quyết vấn đề.

Có khả năng làm việc độc lập và chủ động, làm việc nhóm.

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản.

Nhiệt tình, nhanh nhẹn và có ý thức tiếp nhận công việc.

Biết tiếng Đức hoặc tiếng Anh là một lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm trong lĩnh vực tư vấn, CSKH.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC JHL GERMANY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng:

6.000.000 – 10.000.000 (tuỳ theo năng lực và thỏa thuận) + Thưởng doanh số (20tr - 30tr/tháng)

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH…

Thời gian thử việc: 2 Tháng.

Có phụ cấp đi lại, ăn trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC JHL GERMANY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin