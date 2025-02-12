Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thẻ Du Lịch Crystal Bay - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thẻ Du Lịch Crystal Bay - Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thẻ Du Lịch Crystal Bay - Hồ Chí Minh

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Khảo sát thói quen du lịch kết hợp giới thiệu sản phẩm thẻ du lịch của công ty tới các Khách hàng đến tham dự sự kiện tại văn phòng Công ty.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan để hoàn thành các công việc liên quan đến tư vấn, hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho khách hàng và các dịch vụ sau bán hàng, hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng.
- Kết hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng và Marketing để thực hiện các kế hoạch quảng bá, giới thiệu Dịch vụ.
- Tự phát triển đa dạng nguồn khách hàng ngoài nguồn khách hàng công ty cung cấp.
- Tìm hiểu, thu thập thông tin, nhu cầu của khách hàng/ thị trường, khảo sát ý kiến khách hàng về hệ thống sản phẩm (chất lượng, dịch vụ, giá cả...).
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng;
- Và các nhiệm vụ khác để gia tăng doanh số và các công việc theo phân công của QL.
- Thời gian làm việc:
Thứ 2 : Nghỉ
Thứ 3 - Chủ Nhật : 09h - hết sự kiện tối
Nghỉ trưa 1,5 tiếng và nghỉ chiều 1 tiếng

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn
- Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, tư vấn, telesale,...

Tại Công Ty Cổ Phần Thẻ Du Lịch Crystal Bay - Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, văn phòng mới, đồng nghiệp trẻ trung, năng động
- Được ĐÀO TẠO KỸ NĂNG TƯ VẤN BÁN HÀNG từ các chuyên viên đào tạo; Quản lý KD và Giám Đốc KD có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành.
- Công ty cung cấp Sales Kit, điện thoại bàn, hỗ trợ phí gửi xe tại tòa nhà.
- Lương cứng 7 - 9 triệu+ Hoa hồng từ 6-9% trên HĐ + Hot bonus, thưởng SU, thưởng doanh số. Tổng thu nhập trung bình từ 20 triệu trở lên.
- Đóng đầy đủ Bảo hiểm theo Luật Nhà nước khi lên chính thức. 12 ngày phép năm, thưởng Lễ, Tết, thưởng sinh nhật. Tham gia Team building, outing, khám sức khỏe định kỳ, nghỉ dưỡng tại các khu resort 5*của Tập đoàn Crystal Bay.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thẻ Du Lịch Crystal Bay - Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thẻ Du Lịch Crystal Bay - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Thẻ Du Lịch Crystal Bay - Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1M, tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

