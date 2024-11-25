Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Top Flow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Công Ty TNHH Top Flow
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Top Flow

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 110 Đường 30, Phường 6, Gò Vấp,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực cơ điện, xây dựng, môi trường
Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng và dự án xây dựng, phân tích thị trường
Quản lý nhóm kinh doanh, kỹ sư cơ điện
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại và khách hàng mới.
Tư vấn, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm/dịch vụ phù hợp.
Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng, bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp.
Chuẩn bị và trình bày báo giá, đề xuất kỹ thuật cho khách hàng.
Thực hiện các báo cáo bán hàng định kỳ và theo yêu cầu.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Cập nhật kiến thức về sản phẩm, công nghệ và thị trường liên quan đến cơ điện, xây dựng và môi trường.
Làm việc nhóm hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty (kỹ thuật, marketing,...) để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Đàm phán và thương lượng với khách hàng để đạt được thỏa thuận bán hàng.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật (Điện tử, Điện lạnh, Tự động hóa, cơ khí, môi trường) hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm bán hàng kỹ thuật trong lĩnh vực cơ điện, xây dựng hoặc môi trường.
Hiểu biết sâu rộng về sản phẩm, công nghệ và thị trường cơ điện.
Có quan hệ tốt với các chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu cơ điện, tổng thầu.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Am hiểu sâu sắc về điều khoản thương mại
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có bằng lái B2 là một lợi thế
Tinh thần trách nhiệm cao, năng động và nhiệt tình trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Top Flow Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thưởng hấp dẫn (thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn).
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường quốc tế
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (thưởng lễ, tết, du lịch,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Top Flow

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Top Flow

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng Số 5,Tầng 24, Tòa Nhà pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

